Верес — Карпаты — 2:2. Видеообзор матча

Хитров выиграл нокаутом во 2 раунде

Поздравления Васе! В стране 2 великих спортсмена Усик и Ломаченко, и Как здорово что оба этих реб...

Не заметил соперника. Красава Лом!

Пипец. Ну что за на х.. Как так можно не дорожить своей репутацией Шакал он паршивый после этого....

На сегодняшний день Солидол не смог бы выдержать столько против Лома. Последний бой тому подтверж...

І про бій Хитрова 0 інфи.

Як кажуть, жадність фраєра згубила. А міг би у бою з Васею набагато більше підняти і теж після 6-...