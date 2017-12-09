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19-й тур
Верес
2:2
Карпаты
09.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Верес — Карпаты — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура украинской Премьер-лиги «Верес» — «Карпаты»

  • 10.12.2017 09:10
  • 115 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и львовскими «Карпатами» завершился вничью:

Источник — Футбол 24

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