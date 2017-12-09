Верес — Карпаты — 2:2. Видеообзор матча

Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и львовскими «Карпатами» завершился вничью:
Источник — Футбол 24
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Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и львовскими «Карпатами» завершился вничью:
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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