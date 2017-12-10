Роман САНЖАР: «Для себя мы проиграли очень важную игру»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Впечатления от этого поединка у меня не самые хорошие. Слишком много мы допустили ошибок, пропустили много голов в первом тайме. Выровнять ситуацию было сложно, но и упрекнуть ребят за второй тайм не могу. Хотели, были стопроцентные моменты, но не реализовали. Для себя мы проиграли очень важную игру.

Хотели играть на победу, мы атаковали, но надо реализовывать моменты и распоряжаться ими в концовке. Мы этого не сделали, пропустили контратаки. Необязательные стандартные положения, пенальти. Плюс хороший первый гол забил Кобахидзе, индивидуальная работа.

- Второй тайм команда провела намного лучше. Почему не удалось забить?

- Не хватает мастерства, не только в этом матче, но и в предыдущих. Моментов было достаточно, но мы не можем поставить точку. Наверное, это объективно - у нас в составе молодые ребята. Это Стас Беленький, Ваня Сондей, у которого еще нет опыта Премьер-лиги, чтобы решать игры. Саша Мигунов, хороший, перспективный парень, но надо забивать. Прошел осеннюю часть чемпионата, но в активе нет голов и передач. В таком возрасте надо себя проявлять.

Поэтому тяжело добиваться побед, когда в составе не хватает опытных ребят. Хотя все старались на протяжении всей осени, не могу ребят упрекнуть. Но если сегодня не выиграли, значит, не хватает мастерства.

Есть лидеры, которые тянули команду - это Андрей Богданов, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Заури Махарадзе. Но их мало, чтобы всю дистанцию пройти ровно. У нас были возможности закрепиться на третьем месте, но не хватило игроков, которые соответствуют таким задачам.

- Будут ли кадровые потери зимой?

- Мне сейчас тяжело сказать. Забегать наперед нельзя. Тяжело строить планы. У некоторых ребят есть предложения. Посмотрим, удержим ли мы их. Как клуб проведет межсезонье, так и пройдет весенняя часть. Осенняя часть чемпионата показала, что у нас выпала часть опытных футболистов, с которыми легче решать большие задачи. В это полугодие мы много людей растеряли.

- Что сказали ребятам перед отпуском?

- Я поблагодарил ребят за самоотдачу, старание, с которой они работали. Были трудности, но они терпели. Каждый отдавал, что у него было. Что-то получалось, что-то нет. Я все равно всем благодарен за проделанную работу.