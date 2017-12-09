Василий САЧКО: «Несмотря на счет, игра выдалась тяжелой»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- До игры, заглядывая в турнирную таблицу, было понятно, что будет очень интересный матч. Матч за шесть очков, ведь мы соседствовали с «Олимпиком» в таблице. Сегодня получился интересный матч, в котором мы победили с крупным счетом. Но я хочу сказать, что, несмотря на счет, игра выдалась тяжелой. «Олимпик» - хорошая команда, они нас простили во втором тайме в некоторых моментах. Для нас очень важно было выиграть и уйти в отпуск с хорошим настроением.

Поздравляем всю Полтаву, болельщиков, с этой заслуженной победой. Развязка будет в весенней части сезона.

- Вы уходите на перерыв на третьем месте. Как оцените весь 2017 год для своей команды?

- Это был тяжелый год. Были громкие победы и разочарования. В целом, ставлю оценку «хорошо». Я доволен отношением ребят к работе. Не доволен некоторыми играми, некоторыми фрагментами. Мы видим, над чем нам работать. Работы много. То, что мы уходим в отпуск на третьем месте, еще ни о чем не говорит. Понимаем, что весной нас ждет тяжелый этап. После матча в раздевалку зашел президент, поздравил ребят с окончанием сезона, с победой. Предстоит много работы, нужно отдохнуть и хорошо поработать на сборах.

- Вы уже знаете, куда полетите на сборы?

- Есть планы, но пока не хочу об этом говорить.

- Зимой будут трансферы?

- Я прошу руководство об этом, нужно усилиться качественными исполнителями, чтобы решать поставленные задачи.

- Будете готовиться ко второй части сезона с прицелом на еврокубки?

- Я бы не бежал впереди паровоза. Уходим в отпуск на третьем месте, но вся развязка чемпионата будет в весенней части. В еврокубки может попасть каждая команда, но мы сделаем все, чтобы сохранить высокое место и попасть в зону еврокубков. Нас не поймут болельщики, и мы сами себя не поймем в таком случае. Ситуация в «Ворскле» более-менее стабильная, наши руководители заверили нас, что у нас все будет хорошо. Слова, которые нам говорят, они выполняются.

Поздравляю всех с окончанием первой части сезона, с наступающими новогодними праздниками. Желаю отдохнуть всем и плодотворно потрудиться в следующем году.