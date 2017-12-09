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19-й тур
Олимпик Д
1:4
Ворскла
09.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Василий САЧКО: «Несмотря на счет, игра выдалась тяжелой»

«Олимпик» – «Ворскла» – 1:4. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «ворсклян»

  • 10.12.2017 02:13
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Метки
olimpik.com.ua, Василий Сачко
© olimpik.com.ua, Василий Сачко

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- До игры, заглядывая в турнирную таблицу, было понятно, что будет очень интересный матч. Матч за шесть очков, ведь мы соседствовали с «Олимпиком» в таблице. Сегодня получился интересный матч, в котором мы победили с крупным счетом. Но я хочу сказать, что, несмотря на счет, игра выдалась тяжелой. «Олимпик» - хорошая команда, они нас простили во втором тайме в некоторых моментах. Для нас очень важно было выиграть и уйти в отпуск с хорошим настроением.
 
Поздравляем всю Полтаву, болельщиков, с этой заслуженной победой. Развязка будет в весенней части сезона.
 
- Вы уходите на перерыв на третьем месте. Как оцените весь 2017 год для своей команды?
- Это был тяжелый год. Были громкие победы и разочарования. В целом, ставлю оценку «хорошо». Я доволен отношением ребят к работе. Не доволен некоторыми играми, некоторыми фрагментами. Мы видим, над чем нам работать. Работы много. То, что мы уходим в отпуск на третьем месте, еще ни о чем не говорит. Понимаем, что весной нас ждет тяжелый этап. После матча в раздевалку зашел президент, поздравил ребят с окончанием сезона, с победой. Предстоит много работы, нужно отдохнуть и хорошо поработать на сборах.
 
- Вы уже знаете, куда полетите на сборы?
- Есть планы, но пока не хочу об этом говорить.
 
- Зимой будут трансферы?
- Я прошу руководство об этом, нужно усилиться качественными исполнителями, чтобы решать поставленные задачи.
 
- Будете готовиться ко второй части сезона с прицелом на еврокубки?
- Я бы не бежал впереди паровоза. Уходим в отпуск на третьем месте, но вся развязка чемпионата будет в весенней части. В еврокубки может попасть каждая команда, но мы сделаем все, чтобы сохранить высокое место и попасть в зону еврокубков. Нас не поймут болельщики, и мы сами себя не поймем в таком случае. Ситуация в «Ворскле» более-менее стабильная, наши руководители заверили нас, что у нас все будет хорошо. Слова, которые нам говорят, они выполняются.
 
Поздравляю всех с окончанием первой части сезона, с наступающими новогодними праздниками. Желаю отдохнуть всем и плодотворно потрудиться в следующем году.

Источник — ФК Олимпик

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