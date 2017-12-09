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Олег БОЙЧИШИН: «Ми заслуговували на перемогу»

«Верес» – «Карпати» – 2:2. Післяматчева прес-конференція головного тренера «левів»

  • 09.12.2017 23:59
  • 77 просмотров
  • 1 комментария
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veres.club, Олег Бойчишин
© veres.club, Олег Бойчишин

Головний тренер «Карпат» Олег Бойчишин:

- Ми розуміли, що це остання гра року, тому хотіли провести її на хорошому рівні. На мій погляд, це вдалось зробити. Якщо говорити про перший тайм, то ми не заслуговували на рахунок - 2:0. «Верес» вдало скористався нашими помилками. В цілому, гра не була поганою. У перерві поспілкувались з хлопцями у роздягалці, вважаю, що нам вдалось донести до них свої думки. Після перерви був зовсім інший футбол. Переконаний, ми заслуговували на перемогу.

Источник — ФК Верес

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Комментарии
    orakal
    online
      orakal, 10.12.2017 00:23
    0
    Млять, коли вже нарешті Карпати стануть командою!!! Гнати кондома який не вміє їздити....
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