Олег БОЙЧИШИН: «Ми заслуговували на перемогу»

это же Детройт. в Детройтском городском округе по-прежнему находятся правления автомобильных комп...

Ярмоленко что-особенный кто-то что его менять нельзя?Или он был лучшим на поле?Не было же ничего ...

Тем кто хочет в 5 утра проснутся. Предлагаю не обманывать организм и встать в 4, поглядев еще 2 б...

Сухари сушить. Что неясно? В 6:45 встать и сделать всю подготовку к выходу, с 7:00 до 7:40 н...

Ага. А потом 2 часа мультфильм. Без лоха жизнь на рыговском канале плоха

А мне на работу в 7 вставать... И хз, че делать