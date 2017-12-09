Олег БОЙЧИШИН: «Ми заслуговували на перемогу»

Головний тренер «Карпат» Олег Бойчишин:
- Ми розуміли, що це остання гра року, тому хотіли провести її на хорошому рівні. На мій погляд, це вдалось зробити. Якщо говорити про перший тайм, то ми не заслуговували на рахунок - 2:0. «Верес» вдало скористався нашими помилками. В цілому, гра не була поганою. У перерві поспілкувались з хлопцями у роздягалці, вважаю, що нам вдалось донести до них свої думки. Після перерви був зовсім інший футбол. Переконаний, ми заслуговували на перемогу.
Источник — ФК Верес
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