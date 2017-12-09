Юрій ВІРТ: «Я хотів би, щоб Василь Кобін залишився»

Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт:



- Цікава була гра, напевно вона сподобалася вболівальникам, адже було забито багато голів. Результат розчарував. За рахунку – 2:0 могли доводити гру до розгрому, але не забили кілька моментів. Потім «Карпати» зробили добрі заміни, а ми почали помилятися. Такі дитячі помилки, як при другому голі, ми не можемо робити. На жаль, нам не вистачає футболістів, які б могли вийти і допомогти. У нас коротка лава запасних і слава Богу, що ми закінчили цей рік. Сподіваюся, що комплектація буде, і буде серйозна. З кимось ми будемо підписувати контракти, а декому подякуємо, і вони поїдуть в інші команди. У мене є список, з ким ми будемо прощатися, але перед цим треба підписати нових гравців. Це не так легко. Ми ведемо перемовини, і якщо усі ті, хто дав попередню згоду, прийдуть до нас, це буде хороше підсилення, щоб виконати поставлене завдання.



- Для Василя Кобіна це був останній матч за «Верес»?

- Я хотів би, щоб Василь залишився. Знаю, у нього є запрошення, хороше у фінансовому плані. Я проситиму керівництво, щоб воно посприяло тому, щоб Василь залишився.