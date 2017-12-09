Ювентус и Интер сыграли в безголевую ничью

В матче шестнадцатого тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Интер».

Тот факт, что поединки между данными командами именуются не иначе как «Итальянское дерби», команды начали подтверждать уже с первых минут. Невооруженным глазом можно было заметить то рвение, с которым неслись в борьбу футболисты обеих команд. Однако такое количество единоборств в конечном итоге сказалось на качество моментов, создаваемых у обоих ворот. По сути, первая созданная опасность оказалась за игроками хозяев: Манджукич головой дважды расстреливал Хандановича с острого угла, но с первым ударом справился лично голкипер, а последовавшее добивание с линии ворот пришлось выносить уже защитникам. К большому сожалению для игроков группы атаки «Интера», но этот тайм уж точно нельзя записать в их актив: мяч, практически, ни разу так и не побывал в ногах Икарди, что, в условиях нынешнего сезона, фактически означает полное отсутствие возможностей для взятия ворот. В тоже самое время, уже под занавес половины, Манджукич имел еще одну возможность, однако и на этот раз не хватило везения хорвату — мяч, после отличного удара головой от него, попал точно в перекладину и покинул пределы поля, а Ханданович устремился к каркасу ворот, выражая свою благодарность за спасение. В итоге, первый тайм получился по-настоящему «горячим», однако не результативным.

А вот вторая половина матча с лихвой компенсировала любителям футбола нехватку остроты в атакующих действия команд. Чего только стоят приблизительно шесть потенциально голевых моментов, которые не сумел реализовать Манджукич! А ведь это только лишь один игрок на поле. Интер избрал тактику удержания счета, что позволило «Ювентусу» почувствовать некую свободу в развитии атакующих действий, но удача была явно не на стороне подопечных Аллегри в этот вечер. Не помог даже выход главной звезды — Паоло Дибалы на последнюю четверть встречи, аргентинец просто не попал в этот насыщенный поединок.

Таким образом, ужасающая статистика реализации моментов и феноменальная игра в воротах Самира Хандановича не позволили «Юве» разжиться жизненноважными тремя очками и сохранили за «Интером» лидирующую позицию в турнирной таблице, во всяком случае, до матча «Наполи».





«Ювентус» - «Интер Милан» - 0:0

«Ювентус»: Войцех Щесны, Джорджио Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Мехди Бенатиа, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Миралем Пьянич (Родриго Бентанкур, 84), Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Марио Манджукич, Сами Хедира (Пауло Дибала, 75)

«Интер Милан»: Самир Ханданович, Давиде Сантон (Далберт Энрике, 63), Данило Д'Амброзио, Жоао Миранда, Борха Валеро, Иван Перишич, Марцело Брозович, Матиас Весино, Милан Шкриниар, Антонио Кандрева (Роберто Гальярдини, 69), Мауро Икарди (Ситадин Эдер, 85)

Мехди Бенатиа, 28. Гонсало Игуаин, 38. - Марцело Брозович, 30. Иван Перишич, 39. Давиде Сантон, 62. Данило Д'Амброзио, 86. Матиас Весино, 92.