Українські ветерани вийшли до півфіналу Кубка легенд

Збірна України серед ветеранів, котра захищає свій титул переможця на міжнародному турнірі «Кубок Легенд», здобула перемоги у всіх трьох матчах групового турніру, впевнено вийшовши до півфіналу змагання, що цього року відбувається в американській Тампі.

Хто рано встає…

Команда під керівництвом Анатолія Дем’яненка та Володимира Лозинського сьогодні мала ранній підйом. Вже о 7-ій годині ветерани були на сніданку. Інакше ніяк, адже о 9-ій на збірну України чекав стартовий матч на турнірі. Ранній початок ігор досвідчений майстрам аж ніяк не в новинку: на ветеранських турнірах розклад зазвичай дуже насичений.

Провівши розминку перед грою командою «Карпати Янкерс» з Конектикута, «синьо-жовті» були в повній готовності до матчу. З перших хвилин матч розпочали Віталій Рева, В‘ячеслав Шевчук, Володимир Єзерський, Богдан Шершун, Андрій Донець, Олег Шелаєв, Едмар Галовський, Сергій Назаренко, Едуард Цихмейструк (капітан), Євген Левченко, Андрій Воробей.

Україна атакує й виграє

З перших хвилин національна команда увімкнула високі швидкості і почала «душити» опонентів атаками. Перші 5 хвилин хлопцям з Конектикута вдавалося відбиватися, однак на 6-ій хвилині вони нічого не змогли зробити з потужним ударом злету Шевчука. Другий гол не забарився – Андрій Воробей збільшив перевагу українських ветеранів. Після цього елегантний пас п‘ятою Олега Шелаєва чудово використав Едмар, який відправив м’яч точно у нижній кут. Таким, чином Ед відзначився голом у своєму дебютному матчу за збірну ветеранів, що стає приємною традицією! Адже нещодавно Богдан Шершун також забив у першу ж матчі за команду досвідчених майстрів. Упродовж першого тайму на поле вийшли Олег Собуцький та Мирон Маркевич, котрі підсилили тиск на захист українців з Конектикута. У другому таймі Анатолій Дем’яненко суттєво оновив склад команди, даючи можливість всім гравцям отримати ігрову практику. Сергій Назаренко довів рахунок до 4:0 і ветерани дещо скинули оберти. Послабленням натиску одразу ж скористалися суперники, котрі забили два м’ячі у відповідь. Однак більшого збірна України дозволити опонентам не дозволила, впевнено довівши гру до звитяги.

Латиноамериканська емоційність

Другий матч – проти збірної ветеранів Колумбії – українці знову розпочали з атак. Вже на першій хвилині латиноамериканці збили перед своїм штрафним майданчиком Сергія Назаренка. Хлопці з Півдня, певно, не знали, якої фатальної помилки припустилися. Це в Україні всім відомо, що Назаренко – майстер стнадартів, а у колумбійців – свої герої. І от філігранний обвідний удар Сергія Назаренко відправляє м’яч точнісінько у «дев‘ятку» - 1:0. Колумбія вже знає про Назаренка. Українці дуже швидко розвинули успіх: Воробей – двічі, Цихмейструк та Шевчук довели рахунок до 5:0 ще у першому таймі. Колумбійці, які і з перших хвилин матчу не гребували грубою грою, розлючені таким ходом подій почали діяти просто брутально. Деякі гравці відверто фолили, чим спровокували на протидію українців – Ващук і Левченко заробили по гірчичнику. Зрештою, попередження напругу не зняли. Чергова сутичка на полі Косовського та колумбійського оборонця завершилася обопільними стусанами і, як наслідок, вилученням обох гравців. Матч команди завершували у неповних складах. Масну крапку у грі поставив Владислав Ващук, котрий регулярно виводив збірну на другий тайм з капітанському пов’язкою (зі старту «капітанив» Едуард Цихмейструк). Після потужного удару зі штрафного у виконанні Євгена Левченка, Влад першим опинився на добиванні. 6:0 – беззаперечна перемога українців.

Гра за перше місце

Третій матч у нашій групі став суперечкою за перше місце, адже ФК «Connection» з Чикаго також здобув до цього дві перемоги. Слід відзначити дисципліну в організації гри команди з Іллінойсу. Граючи уважно у захисті, чикагці намагалися не дати «синьо-жовтим» простору в атаці. Звісно, зробити це на сто відсотків було практично неможливо, але брак часу на прийняття рішення змушував ветеранів поспішати. Як наслідок, у першому таймі збірній України вдалося відзначитися лише раз – гол на рахунку Едмара. Зате у другому таймі «торбинка» розв’язалася: Андрій Воробей відзначився дублем, довівши лік своїх голів на турнір до п’яти! Це серйозна заявка на звання найкращому снайпера «Кубка Легенд». Але на цьому бомбардирські новини не завершуються. Знак оклику у заключній грі у групі поставив точним дальнім ударом Сергій Нагорняк, для якого цей гол став 16 у сезоні. Таким чином, Нагорняк скоротив відставання від лідера цьогорічного бомбардирського заліку збірної України серед ветеранів Олега Собуцького, на рахунку якого 18 м’ячів. Внутрішня конкуренція мобілізує хлопців на наполегливу роботу, але зовсім не заважає колективному духу. Відзначимо, що по 2 м’ячі на груповій стадії забили дебютант Едмар, а також В’ячеслав Шевчук та Сергій Назаренко.

Після обіду у збірної – відпочинок, а завтра – вирішальні матчі. Півфінальна гра призначена на 12 годину за місцевим часом. Українці чекають на свого суперника.

Склад збірної України серед ветеранів:

Віталій Рева, В’ячеслав Шевчук, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Сергій Назаренко, Андрій Воробей, В’ячеслав Свідерський, Владислав Ващук, Юрій Максимов, Олег Шелаєв, Євген Левченко, Віталій Саймойлов, Володимир Єзерський, Андрій Донець, Віталій Косовський, Богдан Шершун, Едмар Галовський, Мирон Маркевич, Олег Собуцький.

Головний тренер Анатолій Дем’яненко, старший тренер Володимир Лозинський

Анатолій Дем’яненко помірно задоволений результатом і тим, що вдалося задіяти всіх гравців і каже, що основні випробування на турнірі – завтра.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ