Шальке увез ничью из Менхенгладбаха, Коноплянка сыграл 7 минут

Команды провели два разных тайма. Первый был целиком и полностью за хозяевами, которые дома обыгрывали «Шальке» в пяти предыдущих матчах подряд. «Боруссия» открыла счет после стандарта — навес с фланга головой продлил Гинтер, и Крамер с метра переправил мяч в пустой угол ворот. 1:0! Затем было попадание Грифо в перекладину и точное добивание Штиндля, однако арбитр после консультации с видеоассистентом взятие ворот не засчитал. Еще через несколько минут Налдо в своей штрафной сбил все того же Штиндля. И снова понадобился просмотр видеоповтора — оказалось, что перед фолом защитника было нарушение Вендта. Так что рефери отменил уже назначенный пенальти.

Во второй половине встречи намного предпочтительнее выглядели уже гости. После прострела Калиджиури справа Вестергаард срезал мяч в собственные ворота. Под занавес матча на поле появился украинский легионер «Шальке» Евгений Коноплянка. Он успел поучаствовать в контратаке «3 в 2», однако оказавшийся на ударной позиции Бургшталлер затянул с ударом, не отдал пас на Евгения и не сумел переиграть вратаря. 1:1 - «Шальке» расположился на 3-й строчке турнирной таблицы, чуть ниже с отсаванием в 1 пункт - «Боруссия».



«Боруссия М» - «Шальке» - 1:1

Кристоф Крамер, 24 - Янник Вестергаард, 62 (автогол)

«Боруссия М»: Янн Соммер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Оскар Вендт, Янник Вестергаард, Денис Закария, Ларс Штиндль, Кристоф Крамер (Микаэль Куисанс, 79), Торган Азар, Винченцо Грифо (Рауль Бобадилья, 76), Раффаэль Каэтано

«Шальке»: Ральф Фарманн, Бастиан Ощипка, Тило Керер (Бенжамин Стамбули, 67), Матия Настасич, Налдо, Вестон МакКенни, Даниэль Калиджиури, Амин Харит (Евгений Коноплянка, 83), Макс Майер, Брель Эмболо (Гвидо Бургшталлер, 60), Франко Ди Санто

Нико Эльведи, 16. - Налдо, 41. Матия Настасич, 82.