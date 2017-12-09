Тоттенхэм разгромил Сток Сити, Челси уступил Вест Хэму

«Вест Хэм» – «Челси» – 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 6 Арнаутович.
«Вест Хэм» – Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид, Антонио (Айю, 79), Лансини, Нобл, Обианг, Арнаутович (Сако, 69), Сабалета.
«Челси» – Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо (Мозес, 55), Аспиликуэта, Азар, Фабрегас, Канте, Бакайоко (Педро, 46), Дзаппакоста (Виллиан, 64), Мората.
Предупреждения: Арнаутович (7), Алонсо (18), Адриан (58), Рид (67), Крессуэлл (68), Обианг (70), Масуаку (87).
«Тоттенхэм» – «Сток Сити» – 5:1
Голы: 1:0 – 21, автогол Шоукросс, 2:0 – 53 Сон Хын Мин, 3:0 – 54 Кейн, 4:0 – 65 Кейн, 5:0 – 74 Эриксен, 5:1 – 80 Шоукросс.
«Тоттенхэм» – Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Уинкс (Сиссоко, 78), Дайер, Алли (Ламела, 67), Сон Хын Мин (Льоренте, 86), Кейн.
«Сток Сити» – Батленд, Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен (Афеллай, 80), Шакири (Кэмерон, 75), Эдвардс (Крауч, 70), Шупо-Мотинг, Диуф.
Предупреждение: Дембеле (66).
«Бернли» – «Уотфорд» – 1:0
Гол: 1:0 – 45 Арфилд.
«Бернли» – Поуп, Тарковски, Уорд, Бардсли, Лонг, Дефур (Вествуд, 90), Корк, Хендрик (Барнс, 60), Гудмундссон, Арфилд, Вуд.
«Уотфорд» – Гомес, Мариаппа, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Каррильо (Грэй, 79), Перейра (Холебас, 44), Ришарлисон, Дини.
Предупреждение: Бардсли (86).
Удаление: Зегелар (39).
«Суонси» – «Вест Бромвич» – 1:0
Гол: 1:0 – 81 Бони.
«Суонси» – Фабианьски, Нотон, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Кэрролл (Абрахам, 76), Меса, Ки Сон Ен, Раутледж (Айю, 56), Дайер (Нарсинх, 65), Бони.
«Вест Бромвич» – Фостер, Ньом, Гиббс, Хегази, Эванс, Якоб, Ливермор, Филд (Макклейн, 46), Робсон-Кану (Берк, 78), Рондон, Родригес (Брант, 82).
Предупреждения: Якоб (16), Филд (35), Кэрролл (51), Робсон-Кану (78), Эванс (84), Меса (86), Брант (88).
«Кристал Пэлас» – «Борнмут» – 2:2
Голы: 0:1 – 10 Дефо, 1:1 – 41, пенальти Миливоевич, 2:1 – 44 Дэнн, 2:2 – 45 Дефо.
«Кристал Пэлас» – Сперони, Фосу-Менса, Сако (Дэнн, 25), Томкинс, Миливоевич, Кабай (Макартур, 65), Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд (Сако, 78), Шлупп, Бентеке.
«Борнмут» – Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Серман, Кук, Фрэйзер (Афобе, 87), Станислас (Айб, 65), Кинг, Дефо (Уилсон, 80).
Предупреждения: Томкинс (30), Миливоевич (34), Бегович (40), Заа (71), Кук (71), Макартур (79), Бентеке (82).
«Хаддерсфилд» – «Брайтон» – 2:0
Голы: 1:0 – 12 Мунье, 2:0 – 43 Мунье.
«Хаддерсфилд» – Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Муй, Хогг, Инс (Лолли, 87), Качунга (Уильямс, 89), Мунье (Депуатр, 85), Кванер.
«Брайтон» – Райан, Данк, Даффи, Зуттнер, Скелотто (Марч, 46), Гросс (Искьердо, 63), Стивенс, Браун (Хемед, 73), Проппер, Сальтор, Мюррей.
Источник — Sport.ua
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