Тоттенхэм разгромил Сток Сити, Челси уступил Вест Хэму

Украинские футболисты Шахтера играют во всех клубах Высшей лиги Украины,в арендах.И эти клубы пок...

Зачем лысый идиот заменил Ярмоленко в перерыве?Вся команда выглядит дном, а виноватым сделал одно...

В первых матчах Ярмоленко Боруссия как раз сносила всех в Бундеслиге.

Пидгрушная, если мы будем вверху на 4 этапе, то в контактной гонке вцепится в любую из топа и не ...

Підгрушна з її формою на останньому етапі ? Лена на эстафете на морально-волевых может собрат...