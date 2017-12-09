Энрике МАРТИН: «Игра Зозули стала для Альбасете благословением»

Главный тренер испанского «Альбасете» Энрике Мартин прокомментировал игру украинского нападающего Романа Зозули.
«Для «Альбасете» стало благословением, что за нашу команду играет такой футболист, как Зозуля. Первый гол «Вальядолиду» был просто прекрасным, мы в восторге от его игры, – сказал Мартин.
Напомним, в матче против «Вальядолида» (2:1) Зозуля сделал дубль, забив в 4-м матче подряд. Всего за 12 матчей в Сегунде Роман забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.
Источник — ФК Альбасете
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