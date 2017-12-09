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19-й тур
Олимпик Д
1:4
Ворскла
09.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик — Ворскла — 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура украинской Премьер-лиги «Олимпик» — «Ворскла»

  • 09.12.2017 19:19
  • 350 просмотров
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Метки
УПЛ
© УПЛ

Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Олимпиком» и полтавской «Ворсклой» завершился крупной победой гостей:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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