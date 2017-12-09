Коноплянка остался в запасе на матч против Боруссии Менхенгладбах

Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка начнет матч 15-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах на скамейке запасных. Начало встречи – в 19:30.
«Боруссия М»: Янн Соммер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Оскар Вендт, Янник Вестергаард, Винченцо Грифо, Денис Закария, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль, Торган Азар, Раффаэль Каэтано
«Шальке»: Ральф Фарманн, Бастиан Ощипка, Матия Настасич, Налдо, Тило Керер, Амин Харит, Брель Эмболо, Вестон МакКенни, Даниэль Калиджиури, Макс Майер, Франко Ди Санто.
Отметим, что Коноплянка остался в запасе впервые за 6 последних матчей.
Источник — Sport.ua
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