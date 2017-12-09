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КОБИН: «Есть приглашение от турецкого клуба, но еще ничего не решено»

Защитник «Вереса» рассказал, что у него есть предложение о переходе от турецкого клуба

  • 09.12.2017 18:32
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veres.club. Василий Кобин (слева)
© veres.club. Василий Кобин (слева)
Защитник ровенского «Вереса» Василий Кобин прокомментировал информацию о переходе в турецкую Суперлигу, а также рассказал о поединке 19-го тура УПЛ против «Карпат» (2:2).
 
«Еще ничего не решено по поводу Турции. Есть приглашение. Теперь у меня есть время, чтобы определиться. Скорее всего, буду это делать в отпуске, причем определюсь еще до его окончания.
 
Свежести у «Вереса» сегодня не было. Не могут 12-13 футболистов вытягивать весь сезон. Плюс были не оптимальные условия для подготовки. Тренировались на искусственном газоне, это не самое лучшее в конце года. Но такая уж погода. К тому же «Карпаты» в конце были свежее, добавили. И характер показали», – сказал Кобин.

Источник — Sportarena

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