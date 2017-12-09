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Бенефис первого тайма: Реал на Сантьяго Бернабеу сокрушил Севилью

Подопечные Зинедина Зидана забили в ворота севильцев пять безответных голов

  • 09.12.2017 19:07
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Getty Images
© Getty Images

В поединке 15-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Севилью» со счетом 5:0.

Подопечные Зинедина Зидана активно начали встречу, и уже на 3-й минуте после неуверенных действий защитников при подаче углового Начо Фернандес открыл счет. Немного ослабив давление, «сливочные» позволили оппонентам провести некоторое время в атаке. Но уже с середины первого тайма «Реал» обрушил всю мощь своих атак на ворота «Севильи». Два гола забил Роналду, отмечавший свой пятый Золотой мяч, еще по голу забили Ашрааф и Кроос. 5:0 – с таким счетом команды ушли на перерыв.

Вопрос о победителе поединка был, по сути, снят. Оставалось только выяснить, с каким счетом завершится противостояние. Второй тайм прошел в невысоком темпе, а лучший шанс изменить счет имел Карим Бензема, после удара которого мяч попал в штангу.

Примера. 15-й тур.

«Реал» - «Севилья» - 5:0 (5:0)

Начо Фернандес, 3, Криштиану Роналду, 23, 31 (с пенальти), Тони Крооc, 38, Ашраф Хакими, 42

«Реал»: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Марсело, Начо Фернандес, Хесус Вальехо, Лука Модрич (Дани Себальос, 71), Криштиану Роналду (Иско, 76), Лукас Васкес, Марко Асенсио, Тони Крооc (Маркос Льоренте, 63), Карим Бензема

«Севилья»: Серхио Рико, Габриэль Меркадо, Клеман Легле, Лионель Кароль, Симон Кьер, Гвидо Пицарро, Франко Васкес (Йоханнес Гайс, 71), Эвер Банега (Микаэль Крон-Дели, 81), Мануэль Нолито (Пабло Сарабия, 57), Хесус Навас, Луис Муриэль

- Хесус Навас, 31. Эвер Банега, 37.

Арбитр: Хуан Мунуэра

Ударі (в створ): 17 (8) - 8 (3)
Угловые: 9 - 3
Оффсайды: 1 - 1

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - СЕВИЛЬЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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