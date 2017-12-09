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Роман Зозуля забил за Альбасете в четвертом поединке подряд

28-летний украинский форвард открыл счет на 19-й минуте матча против «Вальядолида»

  • 09.12.2017 18:07
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Getty Images. Роман Зозуля
© Getty Images. Роман Зозуля
Украинский нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля забил мяч в матче 18-го тура Сегунды против «Вальядолида». 28-летний украинец открыл счет на 19-й минуте поединка. 
 
Отметим, что Зозуля забивает за «Альбасете» уже в четвертом матче подряд. Всего за 12 поединков в Сегунде Зозуля забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.

Источник — Sport.ua

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