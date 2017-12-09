Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Планировали одну игру, а случилась совсем другая»

Тренер «Стали» Кирилл Нестеренко:

- Первый тайм, считаю, получился очень интересным, болельщики должны быть довольны. Это было украшение футбола, но только не для тренеров. В игре было несколько переломных моментов. Как мне сказали, первый гол «Мариуполь» забил из офсайда. Могло многое измениться, когда Михайличенко попал в перекладину в начале второго тайма. Много об этом говорить не нужно – гола ведь не было. Да, допустили несколько индивидуальных ошибок, но ребята все равно молодцы, особых претензий нет.

- Вынужденные замены сильно повлияли на игру и результат?

- Да, конечно. Планировали одну игру, а случилась совсем другая. Три замены, сделанные к началу второго тайма, честно говоря, такого у нас еще не было. Пока трудно сказать, насколько травмы серьезные. Думаю, Гор Малакян выбыл из строя надолго, по Копытову пока что-то ответить затрудняюсь. Это повреждение его давно мучило, он и на матч выходил на уколах.

- Расскажите о планах на зимний антракт.

- Да, планы уже сверстаны. Будем проводить сборы в Турции. Постараемся плодотворно поработать, верим, что все удастся изменить во второй части сезона.