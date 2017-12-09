Ярмоленко не вышел на второй тайм матча с Вердером

Украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко отыграл только первый тайм матча против «Вердера».

28-летний футболист вышел с первых минут и провел первую половину встречи, после чего отправился отдыхать. Вместо Ярмоленко на поле появился Андре Шюррле. Такая же участь постигла и Рафаэля Герреро, которого сменил Нури Шахин. Команда из Дортмунда проиграла первый тайм со счетом 0:1.

Стоит отметить, что в «Боруссии» Ярмоленко не меняли раньше 64-й минуты матча, если он начинал поединок в основном составе.