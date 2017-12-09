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Ярмоленко не вышел на второй тайм матча с Вердером

Украинец был заменен в перерыве на Андре Шюррле

  • 09.12.2017 17:59
  • 958 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко отыграл только первый тайм матча против «Вердера».

28-летний футболист вышел с первых минут и провел первую половину встречи, после чего отправился отдыхать. Вместо Ярмоленко на поле появился Андре Шюррле. Такая же участь постигла и Рафаэля Герреро, которого сменил Нури Шахин. Команда из Дортмунда проиграла первый тайм со счетом 0:1.

Стоит отметить, что в «Боруссии» Ярмоленко не меняли раньше 64-й минуты матча, если он начинал поединок в основном составе.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 09.12.2017 18:07
    -6
    На лавке его место ! Пора понять это !
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