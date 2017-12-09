Александр БАБИЧ: «Расстроило, что пропустили дважды»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич:

- Заключительный матч в этом году при своих трибунах да еще после выездного поражения очень хотели выиграть, реабилитироваться и добыть 3 очка. Команда, как по мне, полностью выложилась на футбольном поле. Многое не получилось, где-то мешало медленное поле играть в средний и короткий пас. Очень рад, что проигрывая 0:1, команда сумела отыграться и добилась хорошего преимущества. Да, большинство мячей забили в контратаках, но ведь были еще моменты и предпосылки к голам. Расстроило, что пропустили дважды. Для меня каждый пропущенный гол сравним с личным оскорблением, очень тяжело переношу эти моменты.

Команда с хорошим настроением уходит в отпуск. Довольны, что на родном стадионе порадовали своих зрителей.

- На ваш взгляд, сегодня какой момент стал ключевым, переломным?

- Думаю, каждый голевой момент переломный. Конечно, первый мяч придал нам сил и уверенности в атакующих действиях, ведь удалось отыграться. В перерыве подкорректировали нашу игру, но все же отмечу первый гол, который позволил быстро вернуться в игру.