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19-й тур
Мариуполь
4:2
Сталь Каменское
09.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александр БАБИЧ: «Расстроило, что пропустили дважды»

«Мариуполь» – «Сталь» – 4:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера азовцев

  • 09.12.2017 17:58
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pfcstal.com, Александр Бабич
© pfcstal.com, Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич:

- Заключительный матч в этом году при своих трибунах да еще после выездного поражения очень хотели выиграть, реабилитироваться и добыть 3 очка. Команда, как по мне, полностью выложилась на футбольном поле. Многое не получилось, где-то мешало медленное поле играть в средний и короткий пас. Очень рад, что проигрывая 0:1, команда сумела отыграться и добилась хорошего преимущества. Да, большинство мячей забили в контратаках, но ведь были еще моменты и предпосылки к голам. Расстроило, что пропустили дважды. Для меня каждый пропущенный гол сравним с личным оскорблением, очень тяжело переношу эти моменты.
 
Команда с хорошим настроением уходит в отпуск. Довольны, что на родном стадионе порадовали своих зрителей.
 
- На ваш взгляд, сегодня какой момент стал ключевым, переломным?
- Думаю, каждый голевой момент переломный. Конечно, первый мяч придал нам сил и уверенности в атакующих действиях, ведь удалось отыграться. В перерыве подкорректировали нашу игру, но все же отмечу первый гол, который позволил быстро вернуться в игру.

Источник — ФК Сталь Каменское

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