Роман МОНАРЕВ: «Такие качели были по счету»

Главный тренер «Зирки» Роман Монарев:

— Хочу отметить довольно качественный футбол сегодня. Буду говорить о действиях своей команды. Мы очень интересно выглядели в атаке, острые моменты создавали. Считаю, что эпизодами показали очень хороший футбол. Могли выиграть, но могли и проиграть. Такие качели были по счету. Хотел бы сказать огромное спасибо своим ребятам, потому что мы показали, что мы — команда, и что все те временные трудности, которые есть, они решатся в положительную сторону. Благодарен игрокам, что они изыскали мотивацию, вышли и порадовали своих болельщиков.

— Какой момент вы считаете переломным в матче?

— Их много было моментов, которые можно выделить. Качели могли качнуться как в одну, так и в другую сторону. Я считаю, что переломным мог бы быть момент, если бы кто-то выиграл из команд. А так, одна и другая команда хотели выиграть, бились за результат и временами показывали очень интересный футбол. Болельщикам игра должна была понравиться.

— Не отвлекали ли футболистов взрывы на трибунах?

— Единственное, тяжело докричаться до игроков, когда идет подсказка. Болеть нужно в рамках правил. Если есть какие-то запреты, то, наверное, нужно придерживаться норм и правил. Мешало ли это футболистам? Нет, пока полполя не заволокло дымом. А так, я не думаю, что мешало.