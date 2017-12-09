U-21: Динамо в гостях минимально одолело Александрию

В рамках 19-го тура чемпионата U-21 киевское «Динамо» пожаловало в гости в Александрию, где одержало минимальную победу над своими сверстниками – 0:1.

«Александрия» славится своим неуступчивым характером, который наглядно продемонстрировала динамовцам в первом круге, когда в Чапаевке команды сыграли в результативную ничью (1:1). Ко всему этому подопечные Андрея Купцова до матча с динамовцами не проигрывали в домашних матчах молодежного первенства в этом сезоне.

Первый тайм прошел на встречных курсах, но до штрафной площади обе команды доходили крайне редко. Как следствие – лишь один по-настоящему опасный момент за первые 45 минут встречи, который создали хозяева, но нападающий, замыкая подачу с левого фланга, умудрился не попасть в створ ворот с близкого расстояния.

После перерыва Юрий Мороз не стал прибегать к заменам, доверившись тем же футболистам, которые начинали игру с первых минут. Кое-где эмоции переходили границу, что воплотилось в ненужные предупреждения для Казакова и Русина. Для обоих футболистов эти предупреждения стали четвертыми в сезоне, из-за чего они вынуждены будут пропустить следующий матч молодежного первенства, уже весной, из-за дисквалификации.

В итоге, по такой игре неудивительно, что результат матча определил единственный забитый мяч, и забили его «бело-синие». Булеца зацепился за мяч после передачи в штрафную площадку, находясь спиной к воротам, удобно сбросил на Русина, и Назарий точно пробил мимо голкипера – 0:1.

На 79-й минуте задача хозяев отыграться осложнилась, когда за второе предупреждение досрочно поле покинул центральный защитник Бабогло. Оставшись вдесятером, хозяева особых моментов уже и не имели, а динамовцы ограничились минимальным преимуществом.

Таким образом, «Динамо» на мажорной ноте завершило календарный год, находясь с 39 очками на втором месте в турнирной таблице – на один балл впереди донецкий «Шахтер», но при этом у «бело-синих» на один сыгранный матч меньше.

Чемпионат U-21. 19-й тур

«Александрия» – «Динамо» – 0:1

Гол: Русин (66).

«Александрия»: Рудык, Бабогло, Прокопчук, Гаврушко (Гура, 54), Гранчар, Яровой (Олейник, 82), Райлян, Витенчук (Литвяк, 87), Черний (Тищенко, 70), Шкиндер, Протасов (Ткачук, 89).

«Динамо»: Маханьков, Дубинчак (Цитаишвили, 90), Карась, Кравченко, Смирный (Петрусенко, 90), Калюжный, Казаков, Булеца, Леднев, Русин (Алексеев, 85), Вантух.

Предупреждены: Бабогло (42), Гаврушко (54) – Казаков (54), Русин (79).

Удален: Бабогло (79, второе предупреждение).