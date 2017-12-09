Олег ДУЛУБ: Могли выиграть матч, а после 88-й минуты могли и проиграть

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб:

— Футбол получился интересный для болельщиков, но менее интересный для тренеров, когда забивают много, но очень много пропускают из-за того, что Жунич — минус, Алассан — минус. Те связки игроков, которые наигрывались, восстановить не удалось. Результат, наверное, закономерный. После 2:1 мы могли выиграть матч, а после 88-й минуты могли и проиграть.

— Как на ваш взгляд, мы приобрели очко или потеряли два?

— По мне, так потеряли два. Но в целом приобрели.

— Что вас больше всего волновало перед игрой?

— Больше всего на этом отрезке (три месяца) волнует цельность команды. Чтобы команда была не разбита. Скажем так, я увидел минут двадцать второго тайма, когда мы забили, и моменты пошли, игроки пытались контролировать игру. Это больше всего волновало.

— Не мешало ли по ходу игры поведение болельщиков — взрывы, дым?

— Болельщики — это болельщики. Убрать болельщиков — футбол никому не нужен будет. Вы знаете, мне нравится в Украине файер-шоу. Не знаю, как кому, а мне нравится. Потому что это, как в театре, сопровождает любое зрелище. Понятно, что когда поле заволакивают тучи дыма, там не до футбола. Но как болельщики реагируют, свободу волеизъявления я только приветствую.

— Нравился ли вам, когда в ваш адрес вывешивают баннеры?

— Сегодня баннеры были? И какие именно?



— На белорусском языке: «Батя, не уходи! Оставайся с нами».

— Ну, это к Александру Григорьевичу. Для своих детей я папа, но никак не Батька.

— Есть ли какие-то планы на декабрь, на январь?

— В декабре у нас начинается отпуск. 9-го января мы собирается, месячный сбор в Турции. И прямо прилетаем на матч с «Шахтером». Когда мы 27-го начинали здесь же чемпионат, мне казалось, что это очень рано. Но 17-го… Я уже предложил: давайте сыграем 1 января по принципу английской премьер-лиги.

— Уже есть какие-то наметки по кадровым изменениям, учитывая, что «Черноморец» в последние годы каждые четыре-пять месяцев обновляет состав?

— Думаю, что в этом году произойдет то же самое. Нужно учитывать, что за время, проведенное тут, за три месяца мы реанимировали трех игроков сборных. Гутор, Бамба и сейчас Алассан получил приглашение в национальную сборную в первый раз. Это игроки национальных сборных. Это был случай, что они оказались здесь. Мы помогли им, они помогли нам. Дальше мы просто не сможем финансово их потянуть. Это уже тройка есть. Думаю, что человек 6−7 мы потеряем. Придется, если придется, строить новую команду.

— Но вы остаетесь у нас?

— Честно скажу, что мне нравится Одесса. Город просто фантастический, по всем показателям. Время, проведенное здесь, останется у меня в сердце.