Юрий БАКАЛОВ: «Шахтер нисколько меня не удивил»

Бывший тренер киевского «Арсенала» и каменской «Стали» Юрий Бакалов оценил перспективы донецкого «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов.

— «Шахтер» приятно удивил, выйдя из такой группы в Лиге чемпионов?

— Нет, не удивил. Группа попалась очень сложная, не все ожидали попадания донетчан в плей-офф. Но со своей субъективной точки зрения я бы отметил только положительные моменты в их выступлении. Если Паулу Фонсека говорит, что набрать в таком квартете 12 очков — фанатастика, то комментарии здесь излишни. Одержать четыре победы над непростыми соперниками дорогого стоит.

— Два тура в феврале положительно скажутся на игре «Шахтера» в плей-офф?

— Нам никуда не деться от «весеннего футбола». Февраль — не самое лучшее время для возобновления нашего чемпионата по объективным причинам. Но в этот период играются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, потому нужно подстраиваться. Естественно, товарищеские поединки не сравнятся с официальными играми, потому несколько туров Премьер-лиги будут на руку и «Динамо», и «Шахтеру».

Конечно, в плане игровой практики мы будем уступать ведущим европейским командам, кто бы ни попался после жеребьевки. Практически везде чемпионаты зимой продолжаются, лишь с небольшими паузами на рождество. Для украинских команд это минус, но будем надеяться, что их многолетний опыт выступлений в еврокубках скажется. И футболисты, и тренера будут осознанно подходить к играм плей-офф.

Владимир СЕРЖАН