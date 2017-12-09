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19-й тур
Мариуполь
4:2
Сталь Каменское
09.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь — Сталь — 4:2. Видеобзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» — «Сталь»

  • 09.12.2017 17:01
  • 414 просмотров
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Метки
ФК Мариуполь. «Мариуполь» — «Сталь»
© ФК Мариуполь. «Мариуполь» — «Сталь»

Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и каменской «Сталью» завершился победой хозяев:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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