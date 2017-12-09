Вест Хэм сенсационно обыграл Челси

Чемпионат Англии. 16-й тур
«Вест Хэм» – «Челси» – 1:0
Гол : 1:0 – 6 Арнаутович.
«Вест Хэм» – Адр иан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид, Антонио (Айю, 79), Лансини, Нобл, Обианг, Арнаутович (Сако, 69), Сабалета.
«Челси» – Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо (Мозес, 55), Аспиликуэта, Азар, Фабрегас, Канте, Бакайоко (Педро, 46), Дзаппакоста (Виллиан, 64), Мората.
Предупреждения: Арнаутович (7), Алонсо (18), Адриан (58), Рид (67), Крессуэлл (68), Обианг (70), Масуаку (87).
Источник — Sport.ua
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