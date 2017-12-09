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Вест Хэм сенсационно обыграл Челси

Гол Арнаутовича в начале поединка остался единственным в матче

  • 09.12.2017 16:32
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Чемпионат Англии. 16-й тур

«Вест Хэм» – «Челси» 1:0
Гол: 1:0 – 6 Арнаутович.

«Вест Хэм» – Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид, Антонио (Айю, 79), Лансини, Нобл, Обианг, Арнаутович (Сако, 69), Сабалета.
«Челси» – Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо (Мозес, 55), Аспиликуэта, Азар, Фабрегас, Канте, Бакайоко (Педро, 46), Дзаппакоста (Виллиан, 64), Мората.
Предупреждения: Арнаутович (7), Алонсо (18), Адриан (58), Рид (67), Крессуэлл (68), Обианг (70), Масуаку (87).

Источник — Sport.ua

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