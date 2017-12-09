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19-й тур
Черноморец
3:3
Зирка
09.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец — Зирка — 3:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура украинской Премьер-лиги «Черноморец» — «Зирка»

  • 09.12.2017 16:32
  • 198 просмотров
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Метки
УПЛ
© УПЛ

Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между одесским «Черноморцем» и кропивницкой «Зиркой» завершился вничью:



 

Источник — ТСН

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