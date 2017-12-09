Мариуполь дома одержал волевую победу над Сталью

Несмотря на то, что команды сейчас решают разные турнирные задачи, победа перед большим зимним перерывом очень нужна была и мариупольцам, и гостям. Первым для того, чтобы еще надеяться на попадание в первую шестерку, а вторым для сохранения места в Премьер-Лиге.



Как и предполагалось, игра началась с атак хозяев поля и они первыми создали опасный момент у ворот «Стали». Уже на 6-й минуте после розыгрыша штрафного Андрей Тотовицкий головой пробил с линии вратарской площадки, но мяч попал прямо в Германа Пенькова. Кстати, Тотовицкий и далее был одним из самых активных в составе «Мариуполя» и именно он еще дважды в начале матча опасно атаковал ворота гостей.



Так, на 12-й минуте Андрей снова пробил с близкого расстояния головой и вновь в руки голкипера, а через шесть минут опять головой нанес удар, но теперь уже мимо ворот.



Выдержав стартовый штурм мариупольцев, подопечные Николая Костова освоились на футбольном поле и стали больше думать об атаке. Причем, если на 25-й минуте Марьяну Мысыку не удалось поразить цель (после его удара с ходу мяч пролетел рядом с «девяткой»), то уже спустя минуту Эдгар Малакян сам создал и сам реализовал свой момент. В штрафной площади соперников он отобрал мяч у Игоря Кирюханцева и, немного сблизившись с вратарем, точно пробил в сетку ворот.



Однако недолго «Сталь» лидировала в счете. На 34-й минуте игроки «Мариуполя» организовали быструю контратаку и с передачи Андрея Тотовицкого мяч уже в пустые ворота забил Руслан Фомин. Правда, эпизод был немного спорным с подозрением на то, что форвард хозяев находился в положении вне игры. Но гол был засчитан и арбитр матча Александр Дердо указал на центр поля.



До конца первого тайма вновь дважды напомнил о себе Андрей Тотовицкий. На 36-й минуте полузащитник азовцев пробил с лету и совсем немного промахнулся мимо ворот, а на последней минуте первой половины встречи партнеры вывели Тотовицкого один на один с Германом Пеньковым, но переиграть вратаря соперников не сумел.



Впрочем, уже в компенсированное арбитром время гости создали три опасных момента у ворот Рустама Худжамова. Сперва Александр Тымчик выбежал один на один с вратарем хозяев поля, но пробил неточно, а затем Эдгар Малакян и Орест Кузык поочередно били по воротам - первый попал в голкипера, а второй рядом со штангой.



После перерыва игра пошла еще веселей и, забегая вперед, отмечу, что зрители увидели еще четыре гола. Но до этого уже на первых минутах второго тайма «Сталь» вполне смогла выйти вперед. Так, не 49-й минуте Богдан Михайличенко из пределов штрафной площади нанес сильнейший удар в перекладину. Мяч отскочил в поле и Марьян Мысык бил уже в ближний от себя угол ворот - Рустам Худжамов оказался на высоте и выручил свою команду.



Далее обе команды попытались склонить чашу весов на свою сторону и лучше это получилось у «Мариуполя». Причем три гола хозяева поля забили в период с 67-й по 82-ю минуты. Начало этой голевой фиесте положил Руслан Фомин, который после быстрой контратаки точно пробил в левый ближний от себя угол ворот. Вскоре вышедший на замену Андрей Борячук выдал голевую передачу на своего тезку Тотовицкого и тот забивал уже с метра в пустые ворота. А затем уже снова после контратаки с передачи все того же Андрея Борячука со второй попытки забил Сергей Болбат.



Все, что удалось гостям до финального свистка, так это уйти от поражения с крупным счетом. После затяжной атаки «Стали» Эдгар Малакян со средней дистанции нанес результативный удар в правый от себя угол ворот и, как и Руслан Фомин, оформил дубль.



Вот таким интересным и богатым на голы получился этот поединок. 4:2 выиграл «Мариуполь» и продолжает вести борьбу за место в первой шестерке чемпионата Украины.



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ.



«Мариуполь» - «Сталь Каменское» - 4:2

Руслан Фомин, 34, Руслан Фомин, 67, Андрей Тотовицкий, 78, Сергей Болбат, 82 - Эдгар Малакян, 26, Эдгар Малакян, 87

«Мариуполь»: Рустам Худжамов, Евгений Неплях, Игорь Кирюханцев, Максим Белый, Андрей Тотовицкий, Роже Гомис, Руслан Фомин, Вячеслав Танковский (Андрей Борячук, 62), Вячеслав Чурко (Денис Кожанов, 57), Игорь Тищенко, Сергей Болбат

«Сталь Каменское»: Герман Пеньков, Александр Тымчик, Артур Даниелян, Михаил Месхи (Богдан Мыцык, 46), Андрей Якымив, Богдан Михайличенко, Данило Кныш, Марьян Мысык, Орест Кузык, Эдгар Малакян, Гор Малакян (Дмитрий Копытов, 21; Юрий Климчук, 30)

Вячеслав Танковский, 23. Руслан Фомин, 88. Роже Гомис, 52. Игорь Тищенко, 86. - Михаил Месхи, 39.



Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Удары (в створ): 15 (11) – 12 (8).

Угловые: 6 – 2.

Офсайды: 4 – 1.