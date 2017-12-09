Юрий БАКАЛОВ: «Перестройка в рядах Динамо продолжается»

Бывший тренер киевского «Арсенала» и каменской «Стали» Юрий Бакалов оценил выступление «Динамо» в еврокубках, а также оценил прогресс киевской молодежи.



— «Динамо» свою группу в Лиге Европы прошло на классе?

— Абсолютно. Я еще после жеребьевки говорил, что киевляне должны выходить из группы уверенно, без каких-то эксцессов. Конечно, проблемы имелись, но динамовцы создавали их сами себе. А то, что класс и уровень бело-синих выше, чем у соперников по группе, не поддается сомнениям. Потому и результативности «Динамо» в своем квартете удивляться не стоит.



— Александр Хацкевич за зиму сумеет наиграть молодой состав «Динамо»?

— В первую очередь это вопрос к самому Александру Николаевичу. Но по первой части сезона можно сказать, что пока перестройка в рядах «Динамо» продолжается, присутствует элемент омоложения состава. У Хацкевича есть работа и он лучше знаком с обстановкой внутри команды. Зимняя пауза кажется продолжительной, но на самом деле перерыв не такой уж и большой. Молодые игроки «Динамо» показали, что они как минимум не хуже тех ребят, которые приходили до этого. Вообще, в нашем чемпионате все команды перестраиваются и активнее используют юных футболистов.

— «Динамо» способно отыграть четыре очка отставания от «Шахтера»?



— Конечно. Никто же не думал, что «Сталь» способна сыграть вничью с «горняками». Наши гранды оступались и это не последние их осечки, так что борьба будет продолжаться. Четыре очка — не такой большой гандикап, тем более, пока неизвестна судьба матча «Мариуполя» с «Динамо»…



Владимир СЕРЖАН