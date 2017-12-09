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Сергей ПАЛКИН: «Шахтер не планирует покупать игроков десятками»

Генеральный директор горняков – о трансферных планах

  • 09.12.2017 14:30
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Фейсбук Сергея Палкина
© Фейсбук Сергея Палкина
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о трансферной деятельности донецкого клуба
 
«Шахтер» не собирается покупать игроков десятками. Мы делаем это точечно и заранее. Хотим, чтобы те футболисты, которых мы теоретически можем приобрести, как тот же Додо, подписанный нами, уже начали работать с командой. Плохо, когда ты подписываешь футболиста, а он приезжает в команду к концу сборов. Ему еще надо долго втягиваться, а потому остаток сезона выходит смазанным. Футболист адаптируется, поймет, что ему нужно делать, и тут уже заканчивается чемпионат», – сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».
 
Отметим, что первым приобретением «Шахтера» нынешней зимой стал бразильский защитник Додо.

Источник — ТК Футбол

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