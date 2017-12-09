Сергей ПАЛКИН: «Шахтер не планирует покупать игроков десятками»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о трансферной деятельности донецкого клуба

«Шахтер» не собирается покупать игроков десятками. Мы делаем это точечно и заранее. Хотим, чтобы те футболисты, которых мы теоретически можем приобрести, как тот же Додо, подписанный нами, уже начали работать с командой. Плохо, когда ты подписываешь футболиста, а он приезжает в команду к концу сборов. Ему еще надо долго втягиваться, а потому остаток сезона выходит смазанным. Футболист адаптируется, поймет, что ему нужно делать, и тут уже заканчивается чемпионат», – сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».