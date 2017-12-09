Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Галатасарай снова интересуется Коноплянкой

Хавбек «Шальке» и сборной Украины попал в поле зрения турецкого гранда

  • 09.12.2017 14:43
  • 887 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка
Полузащитник сборной Украины и «Шальке» Евгений Коноплянка может сменить немецкую Бундеслигу на турецкий чемпионат. Вингером гельзенкирхенцев интересуется «Галатасарай».
 
Сообщается, что Коноплянку в турецком клубе лично хочет видеть главный тренер турецкого клуба Игор Тудор. В январе представители команды собираются связаться с хавбеком «Шальке».
 

Источник — Fanatik

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.