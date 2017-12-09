Галатасарай снова интересуется Коноплянкой

Полузащитник сборной Украины и «Шальке» Евгений Коноплянка может сменить немецкую Бундеслигу на турецкий чемпионат. Вингером гельзенкирхенцев интересуется «Галатасарай».
Сообщается, что Коноплянку в турецком клубе лично хочет видеть главный тренер турецкого клуба Игор Тудор. В январе представители команды собираются связаться с хавбеком «Шальке».
Источник — Fanatik
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