Мать девушки, которая погибла в ДТП, не имеет претензий к Дыминскому

Мария Триль, мать погибшей в результате ДТП девушки при участии автомобиля президента «Карпат» Петра Дыминского, полностью отказалась от претензий, сообщил адвокат водителя Дыминского Андрея Борща Виктор Василюк.
Мария Триль получила финансовую компенсацию и отозвала доверенности своих представителей в суде.
Напомним, в середине августа кортеж Петра Дыминского попал в смертельное ДТП под Львовом. Вину на себя взял охранник президента «Карпат», но экспертиза ДНК подтвердила, что за рулем автомобиля был не он.
Источник — Facebook.com
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НО! Все равно - девченку жалко...
Дым сбил девочку насмерть!!!
Обманул следствие!!!
Сбежал в другую страну!!!
За деньги порешали с мамой!!!
Сейчас вернется и будет дальше жить припеваючи!!!
да он уже в тюрьме должен сидеть все это время!!!
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