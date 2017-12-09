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Мать девушки, которая погибла в ДТП, не имеет претензий к Дыминскому

Женщина отозвала доверенности своих представителей в суде

  • 09.12.2017 14:05
  • 1433 просмотров
  • 4 комментария
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Мария Триль, мать погибшей в результате ДТП девушки при участии автомобиля президента «Карпат» Петра Дыминского, полностью отказалась от претензий, сообщил адвокат водителя Дыминского Андрея Борща Виктор Василюк.
 
Мария Триль получила финансовую компенсацию и отозвала доверенности своих представителей в суде.
 
Напомним, в середине августа кортеж Петра Дыминского попал в смертельное ДТП под Львовом. Вину на себя взял охранник президента «Карпат», но экспертиза ДНК подтвердила, что за рулем автомобиля был не он.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 09.12.2017 14:20
    -1
    Да, правда не сообщается, чего это Дыминскому (в плане финансов) стоило...
    НО! Все равно - девченку жалко...
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    BEAR
    online
      BEAR, 09.12.2017 14:38
    +5
    да о чем мы говорим???
    Дым сбил девочку насмерть!!!
    Обманул следствие!!!
    Сбежал в другую страну!!!
    За деньги порешали с мамой!!!
    Сейчас вернется и будет дальше жить припеваючи!!!

    да он уже в тюрьме должен сидеть все это время!!!
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 09.12.2017 14:55
    +1
    Замяли бы все в любом случае , рано или поздно. А так родные хоть материальную помощь получат.Для багатых закон не писан, вот так и живем.
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    VAD
    online
    VAD, 09.12.2017 15:05
    -1
    Мать повелась на деньги, о чем дальше можно говорить...
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