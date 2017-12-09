Камбек по західноукраїнськи: Верес зіграв внічию з Карпатами

Не зважаючи на прохолодну ще й снігову погоду західноукраїнське дербі зібрало на трибунах «Арени Львів» найпалкіших вболівальників обох команд. Стартовий склад «Карпат», які в рідному місті виступали в ролі гостей, порівняно з минулим матчем, а точніше, першим таймом гри з олімпійцями, не змінився. Подією матчу став і 200-й матч у Прем’єр-лізі «карпатівця» Артема Федецького. Керманич «Вересу» Юрій Вірт, який, нагадаємо, є вихованцем саме львівського футболу, зробив одну вимушену заміну: замість дискваліфікованого Волошиновича на поле вийшов Западня.

Обидва суперники за підтримки своїх вболівальників жваво розпочали заключну у цьому році гру. Перший небезпечний удар у поєдинку наніс Мірошниченко, пробивши над поперечиною воріт Бандури. Натомість, екс-гравець «Карпат» Кобін свого шансу відкрити рахунок не втратив. Отримавши передачу від Степанюка, Василь точно пробив низом впритул зі штангою. «Леви» швидко могли відновити рівновагу, але Мякушко, пробиваючи в рамку воріт, влучив у воротаря.

Неприємності на цьому для «Карпат» не закінчилися, і рівняни подвоїли рахунок, причому знову зусиллями колишнього гравця «левів». Адамюк навісив на лінію воротарського майданчику, де Сергійчук зумів випередити захисника і пробити головою в ціль.

Підопічні Олега Бойчишина не знітилися з таким розвитком подій і намагалися ще до перерви переламати хід поєдинку. Зокрема мав момент капітан «Карпат» Голодюк, але досвідчений Бандура знову був на місці. Обидві команди швидко переходили від оборони до атаки, і черговий контрвипад рівнян завершився дальнім небезпечним ударом Степанюка, але Підківка у кидку ліквідував загрозу.

Підчас перерви снігова заметіль додала обертів, а в складах суперників відбулася лише одна заміна, і на поле після тривалої перерви вийшов «карпатівець» Чачуа. «Карпати» більше контролювали м’яч, але до небезпечних моментів та ударів справа не доходила. Натомість гравці «Вересу» при першій нагоді наносили небезпечні удари, зокрема Сергійчук дуже хотів оформити дубль, але Підківка розгадав намір нападника рівнян.

В наступному епізоді Сергійчук знову хапається за голову, коли після атаки лівим флангом м’яч після удару Михайла влучив у стійку воріт Підківки. Напруга на полі зростала, і одному з наймолодших арбітрів в історії Прем’єр-ліги Копієвському доводилось вгамовувати пристрасті з допомогою жовтих карток. Інтриги в матчі додав і гол Шведа, якого Бойчишин вдало випустив на заміну. Прорвавшись лівим флангом до воріт, Мар’ян зумів пробити між ніг воротарю у ближній кут воріт «червоно-чорних».

Окрилені таким перебігом подій «Карпати» намагалися уникнути прикрої поразки, багато атакували. Зокрема в рамку воріт пробивали по черзі Чачуа, Швед та Акулінін, але кожного разу Бандура ліквідовував загрози. І все ж, зусилля «левів» привели до взяття воріт суперника. Мякушко по правому фланзі здійснив чудовий рейд і вивіреною навісною передачею знайшов у штрафному Акулініна, який в падінні головою пробив повз воротаря – бойова нічия 2:2. У підсумку, безпрограшна у чемпіонатах серія «Вересу» в матчах з «Карпатами», яка тягнеться ще з 1993 року, збільшилася до шести ігор: по 3 перемоги та нічиї.



Юрій НАЗАРКЕВИЧ



«Верес» (Ровно) - «Карпаты» (Львов) - 2:2 (2:0)

Василий Кобин, 14, Михаил Сергийчук, 28 - Марьян Швед, 72, Леонид Акулинин, 87

«Верес»: Александр Бандура, Роман Карасюк (Валерий Кучеров, 85), Артур Западня (Геннадий Пасич, 81), Николай Ищенко, Сергей Борзенко, Сергей Симинин, Василий Кобин, Владимир Адамюк, Евгений Морозенко, Руслан Степанюк, Михаил Сергийчук (Василий Палагнюк, 88)

«Карпаты»: Роман Пидкивка, Франсиско Ди Франко (Амбросий Чачуа, 46), Денис Мирошниченко, Иван Лобай, Олег Голодюк (Дмитрий Клёц, 74), Карраскаль, Сергей Мякушко, Фернандо Тиссоне, Алексей Гуцуляк, Леонид Акулинин, Артем Федецкий (Марьян Швед, 62)

Евгений Морозенко, 8. Сергей Симинин, 56. - Франсиско Ди Франко, 27. Леонид Акулинин, 43. Карраскаль, 60. Олег Голодюк, 61. Амбросий Чачуа, 70.



Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)



Удары (в створ): 9 (5) - 10 (8)

Угловые: 7 - 0

Оффсайды: 0 - 5



ВЕРЕС - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.