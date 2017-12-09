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Тайсон и Исмаили не сыграют с Зарей

Бразильцы пропустят последний матч в году из-за повреждений

  • 09.12.2017 13:45
  • 641 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Исмаили
© ФК Шахтер Донецк. Исмаили
Полузащитник «Шахтера» Тайсон и защитник донецкого клуба Исмаили не помогут своей команде в матче 19-го тура УПЛ против «Зари».
 
Напомним, Исмаили повредил заднюю поверхность бедра в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и был заменен на Азеведо. Тайсон перед матчем с «Зарей» тренировался вне общей группы.
 
Матч «Заря» – «Шахтер» состоится 10 декабря в 19.30.
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 09.12.2017 14:01
    +2
    Плохо, конечно, но - это шанс показать себя другим. А то в последнее время многие "сменщики" в клубе "расслабились", понадопускали в играх ЧУ "ляпов" и потерь очков. Причем, как в обороне, так и в атаке, где также были недоработки и расконцентрированность.
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