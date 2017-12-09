Тайсон и Исмаили не сыграют с Зарей

Полузащитник «Шахтера» Тайсон и защитник донецкого клуба Исмаили не помогут своей команде в матче 19-го тура УПЛ против «Зари».
Напомним, Исмаили повредил заднюю поверхность бедра в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и был заменен на Азеведо. Тайсон перед матчем с «Зарей» тренировался вне общей группы.
Матч «Заря» – «Шахтер» состоится 10 декабря в 19.30.
Источник — Footboom
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