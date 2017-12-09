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Азеведо может вернуться в Бразилию

Защитник «Шахтера» - о своих ближайших планах

  • 09.12.2017 13:28
  • 229 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Марсио Азеведо
© ФК Шахтер. Марсио Азеведо

Бразилец рассматривает вариант возвращения на родину.

«Прошло пять лет, как я выступаю в Украине. Мой контракт с «Шахтером» заканчивается через полгода, и я могу вернуться в Бразилию, так как я долгое время находился за пределами родной страны. У меня есть возможность остаться в Украине, но пока этот вопрос не решен. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем.

При Луческу я играл больше времени, он очень любил бразильцев. Когда пришел Паулу Фонсека, я получил травму, но сейчас я восстановился и готов играть. В данный момент на моей позиции играет другой футболист, но выбор тренера я должен уважать», — сказал Азеведо.

Источник — Globo

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Комментарии
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 09.12.2017 13:35
    0
    Ну, вообще-то, Азеведо выглядит слабее, Исмаили, причем и в обороне, и в атаке, так что... если хочет играть больше - да, надо или в аренду (если хочет бороться за "основу"), или - возвращаться назад к себе...
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