Азеведо может вернуться в Бразилию

Бразилец рассматривает вариант возвращения на родину.

«Прошло пять лет, как я выступаю в Украине. Мой контракт с «Шахтером» заканчивается через полгода, и я могу вернуться в Бразилию, так как я долгое время находился за пределами родной страны. У меня есть возможность остаться в Украине, но пока этот вопрос не решен. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем.

При Луческу я играл больше времени, он очень любил бразильцев. Когда пришел Паулу Фонсека, я получил травму, но сейчас я восстановился и готов играть. В данный момент на моей позиции играет другой футболист, но выбор тренера я должен уважать», — сказал Азеведо.