Сергей СИДОРЧУК: «Уход Виды – большая потеря»

По словам Сидорчука, заменить Домагоя Виду будет очень тяжело.
«Очень важно, что наша команда вышла в плей-офф Лиги Европы. Для футболистов если больше игр, то оно интереснее. Без евровесны не очень весело жить в футбольном плане. Посмотрим, кто нам попадется, сейчас в Лиге Европы будут такие команды, что и Лига чемпионов позавидует. Вида – защитник топ-уровня по европейским меркам, заменить его будет очень тяжело, это был настоящий боец и очень хороший парень. Уход Виды – большая потеря для «Динамо», - сказал Сидорчук.
Источник — Xsport
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1) если кто-то в команде (достойный) находился "в тени", не попадал в основу - теперь у него есть шанс показать ЭТО и стать достойной заменой Виде. Не настолько там, думаю велика конкуренция сильных защитников...
2) кроме того, можно под новый состав оборонительных порядков (там же и вратарь, похоже, новый подрос?), еще есть новые для основы ребята - пробовать наигрывать другие тактические игровые модели (ну, конечно, если на это СПОСОБЕН тренерский состав). "Прививать" новые схемы "старикам" - существенно сложнее, многие не настолько хорошо обучаемы...
А чем богаче тактически команда - тем больше у нее шансов против примерно РАВНОГО соперника, тем более - против несколько более слабого, но крепкого соперника (которым наши ведущие клубы то и дело "пролетают").
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