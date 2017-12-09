Сергей СИДОРЧУК: «Уход Виды – большая потеря»

По словам Сидорчука, заменить Домагоя Виду будет очень тяжело.

«Очень важно, что наша команда вышла в плей-офф Лиги Европы. Для футболистов если больше игр, то оно интереснее. Без евровесны не очень весело жить в футбольном плане. Посмотрим, кто нам попадется, сейчас в Лиге Европы будут такие команды, что и Лига чемпионов позавидует. Вида – защитник топ-уровня по европейским меркам, заменить его будет очень тяжело, это был настоящий боец и очень хороший парень. Уход Виды – большая потеря для «Динамо», - сказал Сидорчук.