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Сергей СИДОРЧУК: «Уход Виды – большая потеря»

Капитан «Динамо» - о предстоящей жеребьевке плей-офф Лиги Европы и уходе Домагоя Виды

  • 09.12.2017 12:35
  • 369 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Динамо. Сергей Сидорчук
© ФК Динамо. Сергей Сидорчук

По словам Сидорчука, заменить Домагоя Виду будет очень тяжело.

«Очень важно, что наша команда вышла в плей-офф Лиги Европы. Для футболистов если больше игр, то оно интереснее. Без евровесны не очень весело жить в футбольном плане. Посмотрим, кто нам попадется, сейчас в Лиге Европы будут такие команды, что и Лига чемпионов позавидует. Вида – защитник топ-уровня по европейским меркам, заменить его будет очень тяжело, это был настоящий боец и очень хороший парень. Уход Виды – большая потеря для «Динамо», - сказал Сидорчук.

Источник — Xsport

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 09.12.2017 12:48
    0
    Потрібно шукати підсилення в захист. А Віді дякуємо за відданість Динамо.
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    vanadiy_98
    online
      vanadiy_98, 09.12.2017 12:50
    0
    Это потеря потерь
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    SamojlovS
      SamojlovS, 09.12.2017 13:14
    0
    Ничего, есть в этом и несколько "плюсов":
    1) если кто-то в команде (достойный) находился "в тени", не попадал в основу - теперь у него есть шанс показать ЭТО и стать достойной заменой Виде. Не настолько там, думаю велика конкуренция сильных защитников...
    2) кроме того, можно под новый состав оборонительных порядков (там же и вратарь, похоже, новый подрос?), еще есть новые для основы ребята - пробовать наигрывать другие тактические игровые модели (ну, конечно, если на это СПОСОБЕН тренерский состав). "Прививать" новые схемы "старикам" - существенно сложнее, многие не настолько хорошо обучаемы...
    А чем богаче тактически команда - тем больше у нее шансов против примерно РАВНОГО соперника, тем более - против несколько более слабого, но крепкого соперника (которым наши ведущие клубы то и дело "пролетают").
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