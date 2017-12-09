Александр ЯКОВЕНКО: «Не понимаю, зачем меня брали в Динамо»

Хавбек не выдержал конкуренцию в столичном клубе.

«Я не считаю, что был слабее конкурентов. Слева был Гусев и Гонсалес, справа – незаменимый Ярмоленко. Зачем было меня брать, если там все время ставят Дерлиса или Олега? Непонятная ситуация. Я понимаю так – когда берут футболиста, значит, какой-то игрок на той или иной позиции не устраивает. За Гонсалеса много заплатили? Тогда зачем приглашать кого-то, если есть такой футболист.

На тренировках я себя чувствовал хорошо. До перехода в «Динамо» я долгое время не играл. Мне, как и любому другому игроку, нужно было время. Мне этого времени не дели, как и не дали себя проявить. Но случилось так, как случилось. Мне некого винить.Перейти в «Динамо» было моим решением», – сказал Яковенко в программе «Вацко Light».

Напомним, «Динамо» подписало контракт с Яковенко в феврале 2016 года, но уже в мае покинул клуб. За это время он сыграл в 6 матчах и отдал 1 голевую передачу.