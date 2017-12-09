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Александр ЯКОВЕНКО: «Не понимаю, зачем меня брали в Динамо»

Экс-полузащитник «Динамо» прокомментировал киевский период карьеры

  • 09.12.2017 12:24
  • 2114 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо. Александр Яковенко
© ФК Динамо. Александр Яковенко
Хавбек не выдержал конкуренцию в столичном клубе.
 
«Я не считаю, что был слабее конкурентов. Слева был Гусев и Гонсалес, справа – незаменимый Ярмоленко. Зачем было меня брать, если там все время ставят Дерлиса или Олега? Непонятная ситуация. Я понимаю так – когда берут футболиста, значит, какой-то игрок на той или иной позиции не устраивает. За Гонсалеса много заплатили? Тогда зачем приглашать кого-то, если есть такой футболист.
На тренировках я себя чувствовал хорошо. До перехода в «Динамо» я долгое время не играл. Мне, как и любому другому игроку, нужно было время. Мне этого времени не дели, как и не дали себя проявить. Но случилось так, как случилось. Мне некого винить.Перейти в «Динамо» было моим решением», – сказал Яковенко в программе «Вацко Light».
 
Напомним, «Динамо» подписало контракт с Яковенко в феврале 2016 года, но уже в мае покинул клуб. За это время он сыграл в 6 матчах и отдал 1 голевую передачу. 

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Комментарии
    Aleks_97
      Aleks_97, 09.12.2017 13:03
    +3
    Так говорит, будто его насильно в Динамо затащили.
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    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 09.12.2017 13:06
    +1
    Или Андрей не подошел тренеру, или "не вписался" в команду, или снизил уровень самоотдачи и т.п. - что-то одно (или несколько причин). Возможно, он просто НЕ ПРИВЫК работать при ТАКОМ уровне конкуренции в команде. Даже, скорее всего так. Чтобы попасть в "основу", пусть и на замену - ВЫГРЫЗАТЬ нужно все варианты, что подворачиваются (дубль, игры в КУ, тренировки, "двухсторонки", "товарняки" и т.п.). Не думаю, что у него ВООБЩЕ не было случаев ПОКАЗАТЬ тренеру, что он - ДОСТОИН основы...
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    VAD
    online
    VAD, 09.12.2017 13:07
    +3
    А куда тебя еще брали? Очередь может из клубов была?
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    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 09.12.2017 13:07
    +3
    Легко - искать причины неудачи вне себя, но далеко не все могут задать откровенный вопрос СЕБЕ - а ВСЕ ли ты сделал для успеха?...
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