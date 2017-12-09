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Как играют в футбол в Саудовской Аравии

Особенности национального футбола в стране, где нет алкогольных заведений

  • 09.12.2017 11:28
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Getty Images. сборная Саудовской Аравии
© Getty Images. сборная Саудовской Аравии
Чемпионат мира по футболу 2018 года в России откроет матч Россия - Саудовская Аравия. После жеребьевки многие российские футболисты и эксперты выразили радость в этой связи, назвав Саудовскую Аравию слабым соперником.

 
Прожив несколько последних лет в аравийских странах (Саудовская Аравия и Арабские Эмираты), я заметила, что у местного футбола действительно есть ряд особенностей, которые, конечно, в чем-то мешают мировым амбициям, но при этом делают его очень самобытным.
 
Игра по своим правилам
 
Первое, что сразу становится очевидным даже неопытному болельщику, - это скорость. Футбол в аравийских странах медленнее западноевропейского. Дело не только в другой технике игры и опыте игроков, но и в высоких температурах. Просто очень жарко.
 
В летние месяцы судья обычно делает дополнительные перерывы на «попить». При этом начало матча всегда планируется так, чтобы перерыв выпал на время ближайшей молитвы, а игроки и зрители при необходимости могли зайти в мечеть, которая почти всегда есть на территории клуба, или просто расстелить свои коврики вблизи трибун. Как говорится, футбол футболом, но вечерний намаз - по расписанию.
 
По правилам Азиатской конфедерации футбола (АФК), вратарём может быть только национальный игрок, а на поле за команду имеют право играть не более четырех иностранцев, один из которых - выходец из азиатской страны. Это значит, что подавляющее большинство игроков аравийских команд - это местные жители.
 
Относительно редко можно встретить саудовского или эмиратского игрока в иностранном клубе, потому что в этих футболистах есть потребность дома, и им хорошо готовы платить даже при довольно среднем уровне игры.
 
Участь футбольных мам
 
Саудовские мужчины в большинстве своём футбол любят, разбираются в нем и с интересом смотрят. По понятным причинам, в пивных пабах с друзьями здесь собираться не приято, но игры часто смотрят за чаем, кофе или кальяном.



В Саудовской Аравии, где алкогольных заведений нет, а в ресторанах мужчины и семейные пары сидят раздельно, мне как-то пришлось провести целый футбольный вечер в одиночестве.
 
Играла Барселона. В мужской зоне популярного кафе Джидды было не протолкнуться, а в пустом зале семейной зоны я скучала одна и ждала, пока игра наконец-то закончится и муж отвезёт меня домой (здесь должна быть шутка про то, что сама за руль я сесть, конечно, не могла).
 
Вообще, до недавнего времени в Саудовской Аравии женщин на футбольные стадионы не пускали, и, честно говоря, они туда не сильно-то и рвались.
 
Но я всегда пыталась представить себя на месте матерей профессиональных футболистов или «футбольных мам», чьи дети ходят в секции. Значит, грязную форму после каждой тренировки ты стирать должна, а порадоваться за победы своих детей на поле не можешь?
 
Это недавно изменилось указом короля, и уже в январе 2018 женщины наконец смогут пойти на стадионы. Им обещали выделить отдельные трибуны, и даже специальная фанатская одежда, фанатские абайи с символикой клубов, уже появилась в продаже.
 
Больше престижа, меньше бизнеса
 
Большинство европейских клубов зарабатывают сами - на билетах, атрибутике вроде шарфов и футболок и, конечно, на телевизионных трансляциях. В Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах команды финансируют шейхи и местные правительства, и своего дохода у клубов практически нет. Говорят, что через пару лет это должно измениться, но пока футбол здесь - это больше вопрос престижа, а не бизнес.
 
С одной стороны, клуб не зависит от платёжеспособности болельщиков и наполняемости стадионов, но с другой, представьте, что может произойти, если шейх вдруг по каким-то причинам перестанет финансировать любимую команду?
 
Есть страны в Африке и Латинской Америке, в которых стать профессиональным футболистом - это больше, чем просто детская мечта. Стать футболистом там - значит выбраться из нищеты и обеспечить хорошую жизнь не только себе и своей семье, но и всей своей деревне. В Саудовской Аравии и ОАЭ такой мотивации, конечно, нет.
 
Да, мальчики здесь, как и во всем мире, тоже мечтают стать следующими Роналду и Месси, но при этом у них есть и другие возможности состояться в жизни, поэтому для многих из них получить хорошее образование - зачастую больший приоритет, чем ежедневные тренировки.

 
Достижения и амбиции
 
Последние три сезона саудовские и эмиратские команды стабильно выходили в финал Лиги чемпионов АФК. Кубок Азии по футболу в 2019 году тоже пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах.
 
Что касается футбольного потенциала, то, наверное, в Саудовской Аравии он несколько выше, чем в ОАЭ, хотя бы за счёт большего населения страны. В то же время, Эмираты всегда привлекали и продолжают привлекать разных футбольных звёзд. В Дубае, например, уже несколько лет живет и тренирует Диего Марадона, и ежегодно проходит Globe Soccer Awards, премия, на которую в разные годы приезжали Фабио Капелло, Жозе Мауринью, Фрэнк Лэмпард, Криштиану Роналду, Лионель Месси и другие знаменитости.
 
Возможно, местный футбол пока не такой зрелищный и не вносит весомый вклад в мировой спорт, как, например, европейский или латиноамериканский, но амбиции у аравийских клубов точно есть. А ещё у них есть все условия для роста - хорошие тренировочные базы, бюджеты и лето круглый год. А теперь еще и фанатов в лице женщин королевства прибавится.
 
Мария САШИНСКАЯ, ВВС - журналист, специалист по современным коммуникациям, путешественник, три года прожила в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах.
Фото Getty Images

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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