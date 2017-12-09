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Лучкевич провел первый полный матч в чемпионате Бельгии

Украинский легионер «Стандарда» получает все больше игровой практики

  • 09.12.2017 09:50
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instagram.com/valerii.luchkevych. Валерий Лучкевич
© instagram.com/valerii.luchkevych. Валерий Лучкевич

Украинский защитник льежского «Стандарда» Валерий Лучкевич в этом сезоне нечасто играл за клуб. В его активе пока лишь 9 матчей, в которых он отдал 1 голевую передачу.

Однако вчера он третий раз вышел со старта, и в выездном поединке чемпионата Бельгии против «Ваасланд-Беверена» провел на поле все 90 минут. Таким образом, встреча стала для Лучкевича первой, сыгранной «от свистка до свистка» в текущей Лиге Жюпиле. К слову, «Стандард» уступил - 1:3.

Источник — Sport.ua

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