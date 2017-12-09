Олимпик – Ворскла. Анонс

После львовского снежного приключения в последнем в уходящем году туре национального чемпионата донецкий «Олимпик» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Безо всяких сомнений это центральный матч игрового дня, ведь встречаются команды, обоснованно претендующие на «бронзу».

Занимающий пятое место «Олимпик» не может выиграть вот уже четыре тура, за это время забито 7 голов, но удалось набрать только 2 очка. До этого была серия из трех побед, так что от команды Романа Санжара можно ждать всякого. Добавим, что в домашних с юридической точки зрения поединках «олимпийцы» набрали 15 очков из 27 возможных. Конечно, могло быть и больше, но обстоятельства были против.

Полтавская команда со своей третьей позиции в промежуточной турнирной таблицы, наверняка, рассчитывает также выиграть, чтобы перезимовать в премиальной тройке. Подопечные Василия Сачко не проигрывают три тура, а до этого была серия из четырех поражений. Получается, что команды показывают зеркальный относительно друг друга результат. «Ворскла» на выезде сыграла 9 матчей и пополнила командную копилку 15 очками. Это уже довольно солидный результат.

Матч первого круга состоялся 9 сентября. Ровно три месяца соперники сильнейшего не выявили – ничья 1:1. Тогда Дмитрий Кравченко открыл счет на первой же минуте, но Моха в середине первого тайма с пенальти счет сравнял.

Впервые «Олимпик» и «Ворскла» встретились в сезоне 2014/2015. Дебютный поединок, который состоялся в Киеве, кстати, также завершился вничью 1:1. Всего история противостояний этих команд в рамках национального чемпионата насчитывает 7 матчей. Пока наблюдается полный паритет – 3 ничьих и по две победы.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Махарадзе – Лукьянчук, А.Кравченко, Шабанов, Федорив – Цымбалюк, Богданов, Шестаков, Моха, Приемов – Беленький.

«Ворскла»: Шуст – Даллку, А.Ткачук, Д.Кравченко, Матвиенко – Ребенок, Скляр, Пердута, Гиоргадзе – Кулач, Коломоец.

Дисквалификация: Чеснаков.

Котировки букмекеров:

Марафон: 2.59 – 3.04 – 3.06

Олимп: 2.47 – 3.00 – 3.00

William Hill: 2.45 – 2.90 – 2.90

9 декабря, суббота