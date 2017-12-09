Зинедин ЗИДАН: «Мы обжалуем дисквалификацию Карвахаля»

большего позора бундеслиги не было наверно с основания еврокубков-за исключением Бавы все открове...

А для сборной с помощью естественного отбора через работу в европейских чемпионатах, у нас штук 5...

Ты прикольный, я не смотрю телек, и не испытываю гнева когда говорят Россия, но кто будет болеть ...