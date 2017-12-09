Зинедин ЗИДАН: «Мы обжалуем дисквалификацию Карвахаля»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем с «Севильей» прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Данэля Карвахаля.
«Вы не сможете доказать, что он действовал умышленно. Я не думаю, что он специально получил желтую карточку. У него не было такого намерения. Мы подадим апелляцию, и, надеюсь, Карвахалю разрешат сыграть следующий матч. Иначе это будет нечестно по отношению к команде», - заявил Зидан.
Источник — As.com
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