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Зинедин ЗИДАН: «Мы обжалуем дисквалификацию Карвахаля»

Главный тренер мадридского «Реала» - о наказании защитника команды

  • 09.12.2017 09:28
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DIARIO AS. Зинедин Зидан
© DIARIO AS. Зинедин Зидан
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем с «Севильей» прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Данэля Карвахаля.
 
«Вы не сможете доказать, что он действовал умышленно. Я не думаю, что он специально получил желтую карточку. У него не было такого намерения. Мы подадим апелляцию, и, надеюсь, Карвахалю разрешат сыграть следующий матч. Иначе это будет нечестно по отношению к команде», - заявил Зидан.

Источник — As.com

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