Мариуполь – Сталь. Анонс

Уже много говорилось о том, что мариупольцы после смены тренерского штаба в сентябре никак не могут прийти в себя и выйти хотя бы на тот уровень, который команда демонстрировала на старте чемпионата страны. Это, кстати, подтвердил и матч предыдущего тура в Киеве, где подопечные Александра Бабича проиграли «Динамо» с крупным счетом 2:5. Причем болельщиков азовского клуба явно огорчил не просто результат поединка, а и откровенно слабая игра футболистов.



Не знаю, насколько велик кредит доверия руководства клуба к нынешнему наставнику «Мариуполя», но вряд ли здесь смирятся с тем, что команда, имея такой неплохой подбор игроков, не попадет в первую шестерку по итогам двухкругового турнира. Поэтому хозяевам поля во что бы то ни стало надо обязательно выигрывать у «Стали». И действительно, где же еще брать очки, если не с соперником, занимающим последнее место в турнирной таблице?



Еще одним больным вопросом для «Мариуполя» в этом сезоне является его слабая игровая дисциплина и большое количество удалений футболистов. Судите сами, из 18 поединков пять команда доигрывала вдесятером. Причем досрочно поле по два раза покидали центральные защитники Сергей Вакуленко и Сергей Яворский (последний, кстати, из-за дисквалификации не сыграет в предстоящем матче).



Что касается «Стали», то она вообще не знает вкуса побед еще с лета, а точнее с июля, когда поочередно обыграла «Зарю» и «Черноморец». Далее была продолжительная серия поражений и тоже смена тренерского состава. Возглавившему команду болгарскому специалисту Николаю Костову в какой-то степени удалось приостановить падение вниз и сыграть вничью несколько матчей, в том числе даже сенсационно с лидером украинской Премьер-Лиги донецким «Шахтером» на его поле. Но, увы, этого еще явно недостаточно для того, чтобы уйти с последней строчки. Нужны победы. И если футболисты из Каменского добьются ее в Мариуполе, то, естественно, улучшат себе настроение перед зимними каникулами.



Напомним, что в игре первого круга, которая состоялась на киевском стадионе «Оболонь-Арена», выиграли футболисты «Мариуполя» со счетом 1:0. Единственный и победный гол тогда в конце первого тайма с пенальти забил Сергей Вакуленко.



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ



Ориентировочные составы:



«Мариуполь»: Худжамов, Неплях, Вакуленко, Белый, Кирюханцев, Танковский, Тотовицкий, Болбат, Мышнёв, Кожанов, Фомин



«Сталь»: Пеньков, Тымчик, Ульянов, Даниелян, Ткачук, Якымив, Михайличенко, Э. Малакян, Г. Малакян, Кузык, Мысык



Дисквалифиция: Яворский («Мариуполь»)



Котировки букмекеров:

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9 декабря, суббота