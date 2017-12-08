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Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Никому не говорил голосовать за меня»

Почетный президент «Волыни» прокомментировал победу на выборах главы Волынской федерации футбола

  • 08.12.2017 22:52
  • 213 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcvolyn.net. Виталий Кварцяный
© fcvolyn.net. Виталий Кварцяный
Президент луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный прокомментировал переизбрание на выборах главы Волынской федерации футбола.
 
«Я пытался делать все в юридическом поле, чтобы никто не мог сказать о каких-то нарушениях. Я никому не говорил голосовать за меня. Думаю, ни у кого не возникнет сомнений, что процедура прошла законно», — сказал Кварцяный.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    dima.krot
    online
      dima.krot, 09.12.2017 00:06
    0
    Кварцяный - мужик. Все делает на нервах. А не на деньгах..
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