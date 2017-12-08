Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Никому не говорил голосовать за меня»

Президент луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный прокомментировал переизбрание на выборах главы Волынской федерации футбола.
«Я пытался делать все в юридическом поле, чтобы никто не мог сказать о каких-то нарушениях. Я никому не говорил голосовать за меня. Думаю, ни у кого не возникнет сомнений, что процедура прошла законно», — сказал Кварцяный.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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