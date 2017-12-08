ФОТО ДНЯ: Андрей Ярмоленко попал на обложку клубного журнала Боруссии

Кварцяный - мужик. Все делает на нервах. А не на деньгах..

На мой субьективный взгляд, если говорить за Коваленко, то парень сдает психологически это видно ...

Куда смотрел - туда и получит. По усам.

Будем объективными. У нас сейчас нет столько команд, сколько мы хотим получить, обойдя Португалию...

Только при условии, что все команды Испании за эти 5 лет будут проигрывать, а любая из наших кома...