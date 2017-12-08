ФОТО ДНЯ: Андрей Ярмоленко попал на обложку клубного журнала Боруссии

Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко попал на обложку клубного журнала.
Завтра, 9 декабря, «Боруссия» сыграет против «Вердера». Начало встречи – в 16.30.
Отметим, что в 17 поединках за «Боруссию» 28-летний украинец забил 5 мячей и сделал 4 ассиста.
Источник — Twitter
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бревнолеко
Андрей Штогрин - смоктогрин, сосогрин...
Очень рад за него!
Он не есть талант, он просто старается.
Это важнее.
Роналдиньо самый творческий и талантливый в истории, но без старания сгубил всю карьеру.
Не та машина хороша, что красива, а та, что едет
Очень рад за него!
Он не есть талант, он просто старается.
Это важнее.
Роналдиньо самый творческий и талантливый в истории, но без старания сгубил всю карьеру.
Не та машина хороша, что красива, а та, что едет
Очень рад за него!
Он не есть талант, он просто старается.
Это важнее.
Роналдиньо самый творческий и талантливый в истории, но без старания сгубил всю карьеру.
Не та машина хороша, что красива, а та, что едет
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