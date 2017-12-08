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ФОТО ДНЯ: Андрей Ярмоленко попал на обложку клубного журнала Боруссии

28-летний украинец украсил своим лицом обложку журнала дортмундского клуба

  • 08.12.2017 22:38
  • 2745 просмотров
  • 8 комментария
Метки
Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко
Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко попал на обложку клубного журнала.
 
 
Завтра, 9 декабря, «Боруссия» сыграет против «Вердера». Начало встречи – в 16.30.
 
Отметим, что в 17 поединках за «Боруссию» 28-летний украинец забил 5 мячей и сделал 4 ассиста.

Источник — Twitter

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Комментарии
    build_ozer
      build_ozer, 08.12.2017 22:46
    +9
    красиво
    Ссылка
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 08.12.2017 22:59
    -15
    бревнолеко
    Ссылка
    Tosha
    Tosha, 08.12.2017 23:13
    +3
    Андрей Штогрин, 08.12.2017 22:59
    бревнолеко
    Андрей Штогрин - смоктогрин, сосогрин...
    Ссылка
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 08.12.2017 23:17
    -1
    Tosha, 08.12.2017 23:13
    Андрей Штогрин, 08.12.2017 22:59
    бревнолеко

    Андрей Штогрин - смоктогрин, сосогрин...
    дак это же троллинг тех кто его так называл
    Ссылка
    VAD
    online
    VAD, 08.12.2017 23:19
    +2
    шо там беззубый вадо?
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 08.12.2017 23:26
    0
    Приятно.
    Очень рад за него!
    Он не есть талант, он просто старается.
    Это важнее.
    Роналдиньо самый творческий и талантливый в истории, но без старания сгубил всю карьеру.
    Не та машина хороша, что красива, а та, что едет
    Ссылка
    vanadiy_98
      vanadiy_98, 08.12.2017 23:40
    0
    RomarioUA, 08.12.2017 23:26
    Приятно.
    Очень рад за него!
    Он не есть талант, он просто старается.
    Это важнее.
    Роналдиньо самый творческий и талантливый в истории, но без старания сгубил всю карьеру.
    Не та машина хороша, что красива, а та, что едет
    ???
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 08.12.2017 23:46
    +2
    RomarioUA, 08.12.2017 23:26
    Приятно.
    Очень рад за него!
    Он не есть талант, он просто старается.
    Это важнее.
    Роналдиньо самый творческий и талантливый в истории, но без старания сгубил всю карьеру.
    Не та машина хороша, что красива, а та, что едет
    Хотел плюсануть, но спорно. Несомненно, Ярмо талантлив и еще бесспорней, что старателен. Но без таланта старание чуть менее чем бесполезно
    Ссылка
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