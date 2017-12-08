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Александр КАРАВАЕВ: «Не знаю уже, как с этими стандартами работать»

Хавбек «Зари» прокомментировал поражение от «Атлетика»

  • 08.12.2017 22:27
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ФК Заря. Александр Караваев
© ФК Заря. Александр Караваев
Хавбек луганской «Зари» Александр Караваев поделился эмоциями после поражения от «Атлетика» (0:2) в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.
 
«Очень обидно. В первом тайме хорошо играли, создавали моменты и могли забивать. Контролировали игру, поэтому думали, что во втором тайме будем точно так же играть. Была уверенность, что должны забить, но что-то не получилось. Потом два стандарта – два гола. Не знаю уже, как с этими стандартами работать», – сказал Караваев.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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