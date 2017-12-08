Александр КАРАВАЕВ: «Не знаю уже, как с этими стандартами работать»

есть же игроки ниже ростом Месси

Лучшим игроком в истории футбола можно объявить, когда история футбола закончится. А до этого ещё...

Нарезка некоторых голов Пелеhttps://youtu.be/u_Hqeqlan-0Качество видео не ахти, но представить ур...

А вот то что Пеле лупили по ногам не меньше,а скорее на много больше,чем сейчас,это уж точно.Так ...

Все это конечно спорные вопросы.Но у этих двух есть видео подтверждение,а у Пеле только рассказы ...

Пеле играл в Бразилии, когда почти все бразильцы там играли и не выезжали в Европу. Т.е сотая ком...

Смешно. Пеле играл в Сантосе. При нем клуб выиграл два Кубка Либертадорес и два Межконтинентальны...