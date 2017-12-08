Александр КАРАВАЕВ: «Не знаю уже, как с этими стандартами работать»

Хавбек луганской «Зари» Александр Караваев поделился эмоциями после поражения от «Атлетика» (0:2) в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.
«Очень обидно. В первом тайме хорошо играли, создавали моменты и могли забивать. Контролировали игру, поэтому думали, что во втором тайме будем точно так же играть. Была уверенность, что должны забить, но что-то не получилось. Потом два стандарта – два гола. Не знаю уже, как с этими стандартами работать», – сказал Караваев.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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