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Мадридское испытание для Севильи и попытка реванша Атлетико

Sport.ua анонсирует 15-й тур испанской Примеры

  • 08.12.2017 21:09
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Мадридское испытание для Севильи и попытка реванша Атлетико

«Реал» Мадрид – «Севилья»

«Я лучший игрок в истории футбола. Не знаю ни одного игрока лучше меня, никто не добился того, что добился я, я делаю многое, чего не могут другие.

Нет более совершенного игрока, чем я, и я считаю, что я лучший в истории футбола в худшие и лучшие моменты», – сказал Криштиану Роналду на вручении награды Золотой мяч. На прошлой неделе португалец получил пятый Золотой мяч в своей карьере.

Радостного Роналду в субботу ждет непростое испытание – матч против андалусийской «Севильи».

В  рамках 14-го тура мадридский «Реал» неожиданно сыграл вничью  с баскским «Атлетиком», который в этом сезоне играет просто отвратительно, максимально приблизившись к зоне вылета. «Севилья» же уверенно обыграла «Депортиво», даже без главного тренера, который восстанавливается после операции.

В стане мадридского «Реала» перед ответственным матчем весьма много потерь. Варан травмирован, а Карвахаль, Рамос и Каземиро дисквалифицированы. «Севилья» же не сможет рассчитывать на Каррису и Пареха (травмы).

Но даже несмотря на это, очевидным фаворитом в матче 15-го тура между «Реалом» и «Севильей», являются мадридцы.

 А сможет ли «Севилья» продолжить свою серию волевых побед – узнаем в субботу, в 17:15.

 

«Валенсия» - «Сельта»

В прошлом туре «Валенсия», которая шла без единого поражения, неожиданно уступила «Хетафе», несмотря на то, что «лос чес» три четверти поединка играли в большинстве.

 В рамках 15-й хорнады «Валенсии» предстоит матч против «Сельты». В стане «летучих мышей» достаточно много  потерь  -- Хави Хименес, Мурильо, Гуэдеш и Гарай не примут участия в матче из-за травм. Со стороны «Сельты» тоже есть потери – травмированный Гомес и дисквалифицированный Санчес не помогут своей команде.

Галисийская «Сельта» в прошлом туре сумела выхватить зачетные пункты у «Барселоны», так что шансы продолжить победный ход у галисийцев есть весьма высокие. С другой стороны, и у «Валенсии» есть предельная мотивация побеждать – поражение в прошлом туре увеличило отставание от «Барселоны» на 4 зачетных пункта.

Крайне интересный матч состоится в субботу, в 21:45.

 

«Реал Бетис» - «Атлетико» Мадрид

Мадридский «Атлетико» на неделе сыграл вничью с лондонским «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Казалось бы, неплохой результат… Однако эта ничья поспособствовалa тому, что «Атлетико» не вышел из группы ЛЧ…

Теперь «матрасники» могут сконцентрироваться в большей степени на матчах Примеры, где после 14-ти туров подопечные Симеоне занимают третье место турнирной таблицы.

В этом свете матч против андалусийского «Бетиса» выглядит хорошей возможностью набрать три турнирных пункта. «Огурцы» неплохо начали сезон, однако в последних турах заметно «сдулись» -- за четыре тура ни разу не победив.

В воскресном матче «Бетису» не помогут травмированный Кампбелл и дисквалифицированный Амат. А вот «матрасники» не смогут рассчитывать на Гризманна, который получил травму в матче против «Челси».

Старт поединка – в воскресенье, в 17:15.

 

«Вильярреал» - «Барселона»

На неделе кастельонский «Вильярреал» уступил израильскому «Маккаби», что однако никак не повлияло на итоговый результат группового этапа Лиги Европы для испанцев. «Вильярреал» вышел из группы с первого места. Также, как и «Барселона», которая легко прошла в следующий этап ЛЧ. 

Два представителя Испании на евро-арене сразятся в очном противостоянии в воскресном матче.

Лазареты обеих команд переполнены. «Барселона» не сможет рассчитывать на Рафинью, Дембеле и Умтити.  Под вопросом участие Маскерано и Иньеста. Со стороны «Вильярреала» тоже есть потери. Фернандес, Черышев и Сансоне не сыграют в матче против «Барсы». Могут не восстановиться после травм Бакка, Семедо, Кастильехо и Сориано.

За противостоянием первой и шестой команды чемпионата Испании следите в воскресенье, в 21:45.

Фото: lfp.es, thesun.co.uk

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

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