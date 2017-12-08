ЗИДАН: Роналду намного лучше меня. Он – лучший игрок в истории футбола

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил форварда Криштиану Роналду, назвав его лучшим футболистом в истории.
«Статистика Роналду говорит за него. Он — лучший игрок в истории футбола. То, что он делает, не делал никто. Очевидно, я был лучше него. Если мне нужно выбирать лучшего, то я выберу себя. Если серьезно, то Криштиану намного лучше. Хотя, моя карьера тоже была неплохой», – сказал Зидан.
Напомним, ранее Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии France Football.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как лупили Пеле предлагаю на ЧМ 1966 глянуть. Думаю после одного из таких ударов, у любого современного футболиста, его карьеры бы закончилась.
Пеле играл в Бразилии, когда почти все бразильцы там играли и не выезжали в Европу.
Т.е сотая команда в Бразилии тогда была сильнее большинства топ команд Европы. Про команды высшей бразильской лиги говорить не приходится. Во времена Пеле Бразилия без напряга брала все чемпионаты мира. Пеле трехкратный чемпион мира.
Кто приблизился к этому результату? Никто и никогда не приблизится.
Пеле за свою карьеру забил 1279 голов.
Месси и Роналду вдвое меньше и никогда не приблизятся к результату Пеле.
Молодым зеленым этого не понять. Для молодых зеленых Пеле с другой планеты.
https://youtu.be/u_Hqeqlan-0
Качество видео не ахти, но представить уровень игры Пеле можно.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.