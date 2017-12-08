Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЗИДАН: Роналду намного лучше меня. Он – лучший игрок в истории футбола

Наставник «Реала» считает форварда своей команды лучшим футболистом в истории

  • 08.12.2017 21:26
  • 779 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Getty Images. Зинедин Зидан и Криштиану Роналду
© Getty Images. Зинедин Зидан и Криштиану Роналду
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил форварда Криштиану Роналду, назвав его лучшим футболистом в истории.
 
«Статистика Роналду говорит за него. Он — лучший игрок в истории футбола. То, что он делает, не делал никто. Очевидно, я был лучше него. Если мне нужно выбирать лучшего, то я выберу себя. Если серьезно, то Криштиану намного лучше. Хотя, моя карьера тоже была неплохой», – сказал Зидан.
 
Напомним, ранее Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии France Football.

Источник — BBC

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.12.2017 21:40
    -9
    Пеле был, есть и будет королем футбола, а Роналду и Месси никогда не приблизятся к результатам Пеле.
    Ссылка
    shakhtarforever
    online
      shakhtarforever, 08.12.2017 21:42
    +7
    Декому б його скромність.
    Ссылка
    wrath
    online
      wrath, 08.12.2017 21:53
    +3
    Зозуля лучше.
    Ссылка
    Comraddm
    online
      Comraddm, 08.12.2017 22:01
    +4
    Рони лучший, он сам так сказал
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 08.12.2017 22:03
    0
    Где играл Кройф? В Аяксе! Где Бекенбауер? В Баварии! Где Платини? В Юве! Где нарик Марадонна? В Наполи! Где играл Пеле? Хрен его знает где!( так что Пеле не король, а хороший ногомячист.... А вот Месси и Роналдо крутейшие! Если бы Пеле лупили так по ногам защитники, как этих ребят, он бы дольше 25 лет не играл(
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 08.12.2017 22:17
    +2
    Алекс Морган, 08.12.2017 22:03
    Где играл Кройф? В Аяксе! Где Бекенбауер? В Баварии! Где Платини? В Юве! Где нарик Марадонна? В Наполи! Где играл Пеле? Хрен его знает где!( так что Пеле не король, а хороший ногомячист.... А вот Месси и Роналдо крутейшие! Если бы Пеле лупили так по ногам защитники, как этих ребят, он бы дольше 25 лет не играл(
    Смешно. Пеле играл в Сантосе. При нем клуб выиграл два Кубка Либертадорес и два Межконтинентальных кубка. Вынеся Бенфику и Милан. Т.е. это сильнейший клуб мира. В то время, в Латинской Америке клубы были на голову выше европейских.
    Как лупили Пеле предлагаю на ЧМ 1966 глянуть. Думаю после одного из таких ударов, у любого современного футболиста, его карьеры бы закончилась.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.12.2017 22:18
    +2
    Алекс Морган, 08.12.2017 22:03
    Где играл Пеле? Хрен его знает где!(

    Пеле играл в Бразилии, когда почти все бразильцы там играли и не выезжали в Европу.
    Т.е сотая команда в Бразилии тогда была сильнее большинства топ команд Европы. Про команды высшей бразильской лиги говорить не приходится. Во времена Пеле Бразилия без напряга брала все чемпионаты мира. Пеле трехкратный чемпион мира.
    Кто приблизился к этому результату? Никто и никогда не приблизится.
    Пеле за свою карьеру забил 1279 голов.
    Месси и Роналду вдвое меньше и никогда не приблизятся к результату Пеле.
    Молодым зеленым этого не понять. Для молодых зеленых Пеле с другой планеты.
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 08.12.2017 22:29
    0
    Все это конечно спорные вопросы.Но у этих двух есть видео подтверждение,а у Пеле только рассказы наших дедов.Поэтому,я выбираю все таки Рона и Месси,а потом уже Пеле
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 08.12.2017 22:31
    +1
    А вот то что Пеле лупили по ногам не меньше,а скорее на много больше,чем сейчас,это уж точно.Так как сейчас судьи берегут звезд,Марадоне только снилось
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.12.2017 22:32
    0
    rokkino, 08.12.2017 22:29
    Все это конечно спорные вопросы.Но у этих двух есть видео подтверждение,а у Пеле только рассказы наших дедов.Поэтому,я выбираю все таки Рона и Месси,а потом уже Пеле
    Нарезка некоторых голов Пеле
    https://youtu.be/u_Hqeqlan-0
    Качество видео не ахти, но представить уровень игры Пеле можно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.