Марлос признан лучшим игроком, Фонсека – лучшим тренером УПЛ 2017 года

Сегодня, 8 декабря, состоялась церемония награждения «Футбольные звезды Украины 2017». В ходе церемонии выбрали победителей в номинациях: лучший тренер года, лучший футболист, лучший гол, лучший молодой игрок, лучший арбитр, и в других.
Команда года: Андрей Пятов («Шахтер»), Богдан Бутко («Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Исмаили («Шахтер»), Фред («Шахтер»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Сергей Сидорчук («Динамо»), Марлос («Шахтер»), Тайсон («Шахтер»), Дьюмерси Мбокани («Динамо»).
Лучшая футбольная школа Украины: Академия «Динамо». На победу также претендовали школы запорожского «Металлурга» и «Карпат».
Лучший футболист: Марлос («Шахтер»).
Лучший молодой игрок Украины: Виктор Цыганков. На победу также претендовали Виктор Коваленко и Андрей Лунин.
Лучший пляжный футболист: Олег Зборовский («Хит»).
Лучший арбитр: Юрий Можаровский.
Лучший тренер: Паулу Фонсека. На эту награду также претендовали Юрий Вернидуб и Роман Санжар.
Лучший гол: Марлос в матче против «Динамо»:
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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Коваленко на щось претендував ?
Надіюсь, що це був сарказм.
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