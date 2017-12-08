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Марлос признан лучшим игроком, Фонсека – лучшим тренером УПЛ 2017 года

Юрий Можаровский – лучший арбитр, в команде года – 8 «горняков» и 3 «динамовца»

  • 08.12.2017 21:01
  • 1372 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос
Сегодня, 8 декабря, состоялась церемония награждения «Футбольные звезды Украины 2017». В ходе церемонии выбрали победителей в номинациях: лучший тренер года, лучший футболист, лучший гол, лучший молодой игрок, лучший арбитр, и в других. 
 
Команда года: Андрей Пятов («Шахтер»), Богдан Бутко («Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Исмаили («Шахтер»), Фред («Шахтер»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Сергей Сидорчук («Динамо»), Марлос («Шахтер»), Тайсон («Шахтер»), Дьюмерси Мбокани («Динамо»).
 
Лучшая футбольная школа Украины: Академия «Динамо». На победу также претендовали школы запорожского «Металлурга» и «Карпат».
 
Лучший футболист: Марлос («Шахтер»).
 
Лучший молодой игрок Украины: Виктор Цыганков. На победу также претендовали Виктор Коваленко и Андрей Лунин. 
 
Лучший пляжный футболист: Олег Зборовский («Хит»).
 
Лучший арбитр: Юрий Можаровский.
 
Лучший тренер: Паулу Фонсека. На эту награду также претендовали Юрий Вернидуб и Роман Санжар.
 
Лучший гол: Марлос в матче против «Динамо»:
 

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    delovsesh
    online
      delovsesh, 08.12.2017 21:20
    +6
    да в принципе -все правильно ...молодой -думаю беседин ! ..а клоун года -нет номинации? победили бы .думаю . Санин -Мариуполь или Суркис И -Динамо ...с ув. и без хамства.....
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    Jeck
    online
      Jeck, 08.12.2017 21:25
    +2
    "Лучший молодой игрок Украины: Виктор Цыганков. На победу также претендовали Виктор Коваленко и Андрей Лунин."
    Коваленко на щось претендував ?
    Надіюсь, що це був сарказм.
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    Vitaliy_yatsenko
    online
      Vitaliy_yatsenko, 08.12.2017 21:30
    -2
    А чому не має Ярмоленко у збірній? Він же до кінця серпня виступав в чемпіонаті. Бутко я взагалі не розумію. Бутко - точно не кращий гравець чемпіонату, бо він провалює всі ті матчі, де грає. Навіть останній із Сіті. Опанасенко - як мінімум точно кращий за Бутко. А Бутко по суті грає лише 2 місяці останні, а рік він майже не грав. Та й в останніх матчах Петряк більше грає там. Дуже суперечливий список, як і завжди.
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    VAD
    online
    VAD, 08.12.2017 21:30
    -5
    а как же лучшая академия восточной европы?
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    delovsesh
    online
      delovsesh, 08.12.2017 21:44
    -2
    ..да с Ермоленко ???наверное вместо Сидорчука..Вернидуб симпатичен ---но !!!! ..кто в Лиге ?
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    kostyasumy
    online
      kostyasumy, 08.12.2017 22:11
    +2
    Очень приятно за Марлоса. Заслужил 100%!!!
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    jimmi1986
    online
      jimmi1986, 08.12.2017 22:29
    -2
    Коваленко)))
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