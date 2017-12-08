Ингулец подал документы в ФФУ для аттестации в УПЛ

Руководство «Ингульца» подало документы в Федерацию футбола Украины для аттестации согласно требованиям украинской Премьер-лиги.
О решении клуб из Петрово узнает в мае следующего года.
Отметим, что сейчас «Ингулец» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.
Источник — ФК Ингулец
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