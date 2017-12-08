Сергей ПАЛКИН: «Главный козырь Додо – скорость»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал подписание правого защитника бразильской «Куритиба» Додо.

«Мы следили за Додо около полугода. Он очень молодой футболист, в прошлом месяце ему исполнилось 19 лет. Взяли его на позицию правого защитника, чтобы усилить конкуренцию с Богданом Бутко.

Думаю, болельщиков «Шахтера» он удивит. Парень обладает очень серьезными качествами, которые, я надеюсь, с каждым годом будут улучшаться.

Главный козырь Додо – скорость. Буквально несколько дней назад мы играли с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, и вы прекрасно видели, какие скорости в современном футболе. Без скорости сегодня в футболе делать нечего. Когда акцент делается на молодежи, первое, на что обращают внимание, – это скорость, особенно на позициях крайних защитников», – сказал Палкин.