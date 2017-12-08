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Сергей ПАЛКИН: «Главный козырь Додо – скорость»

Гендиректор «Шахтера» прокомментировал подписание 19-летнего правого защитника

  • 08.12.2017 20:41
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ФК Шахтер Донецк. Додо и Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Додо и Сергей Палкин
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал подписание правого защитника бразильской «Куритиба» Додо. 
 
«Мы следили за Додо около полугода. Он очень молодой футболист, в прошлом месяце ему исполнилось 19 лет. Взяли его на позицию правого защитника, чтобы усилить конкуренцию с Богданом Бутко.
 
Думаю, болельщиков «Шахтера» он удивит. Парень обладает очень серьезными качествами, которые, я надеюсь, с каждым годом будут улучшаться.
 
Главный козырь Додо – скорость. Буквально несколько дней назад мы играли с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, и вы прекрасно видели, какие скорости в современном футболе. Без скорости сегодня в футболе делать нечего. Когда акцент делается на молодежи, первое, на что обращают внимание, – это скорость, особенно на позициях крайних защитников», – сказал Палкин.

Источник — ФК Шахтер

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