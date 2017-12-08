ПОВОРОЗНЮК: «Только в Динамо и Шахтере условия лучше, чем в Ингульце»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментиовал планы клуба на зимнее трансферное окно.

— На какие кадровые изменения можно ожидать во время зимнего перерыва?

— Хотим усилиться тремя футболистами. Если быть откровенным, то даже этим составом, который у нас сейчас есть, сможем достойно сыграть в весенней части, достичь поставленных целей. Необходимо дать дополнительный толчок Акименко, Ганеву. Надо усилить конкуренцию.

— Кто уже покинул клуб?

— С Локтионовымым договаривались, что он доиграет сезон и затем самостоятельно будет решать свою спортивную судьбу. Уже в осенней части сезона Роман мечтал играть за рубежом. Он просто поддерживал форму и помогал нам, чем мог. Если подходить с позиции президента клуба, то я бы наших лидеров не продал, ведь те же Акименко, Ганев, Гончаренко являются для нас важными.

Более того, знаю, что игроки даже никуда не захотели бы уходить из команды. Но все возможно лишь тогда, когда им предложили какие-то солидные финансовые условия. Сейчас каждый думает о финансовой стабильности. Футболисты заботятся о своих семьях и о своем будущем.

На сегодняшний день только «Динамо» и «Шахтер» могут предложить игрокам лучшие условия, чем в «Ингульце». С игроками, которые оставили коллектив, у нас нет никаких недоразумений.