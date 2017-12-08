ДОДО: «Радует, что в Шахтере много бразильцев»

Защитник донецкого «Шахтера» Додо поделился впечатлениями от перехода в украинский клуб.
– Очень счастлив перейти в «Шахтер»! Моя мечта сбылась. Хочу поблагодарить свою семью и всех, кто мне помогал и поддерживал. Радует, что здесь много бразильцев, мне будет легче работать и адаптироваться.
– Общался с кем-то из нынешних или бывших игроков «Шахтера», прежде чем подписать контракт?
– Да, я разговаривал с Бернардом. Он хвалил клуб и страну, говорил, что здесь безопасно, что работать интересно и что мне безумно понравится. Я уже начинаю убеждаться в этом, видя, как нас приняли. Буду отдаваться полностью.
– Что знаешь о команде и ее главном тренере Паулу Фонсеке?
– У меня уже была возможность пообщаться с Паулу Фонсекой. Понял, что он хороший тренер, который постоянно учит своих подопечных чему-то новому. Надеюсь, смогу помочь. О «Шахтере» я узнал примерно шесть лет назад, иногда даже смотрел матчи. Повторюсь: счастлив оказаться здесь!
– Тобой интересовались и другие европейские клубы. Что стало ключевым в решении подписать контракт с «Шахтером»?
– Решение было коллективное: мое, семьи и близких людей. Думаю, что тут я лучше раскроюсь. Это великий клуб, который всегда борется за большие трофеи. Я полон энтузиазма и, надеюсь, помогу новой команде.
– Уже знаешь, под каким номером будешь выступать?
– Хочу взять номер 98, он у меня был в «Коритибе». Цифра символизирует год моего рождения – 1998.
Источник — ФК Шахтер
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Іграх додо
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